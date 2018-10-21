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    Какой вы футболист?

    24 игрока ЦСКА вылетели на матч с «Ромой». Трое из них не сыграют

    ЦСКА сегодня утром вылетел в Рим, где проведет гостевой матч 3-го тура тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

    На игру отправились 24 футболиста московской команды. При этом трое из них не смогут принять участие в поединке. Игорь Акинфеев пропустит встречу из-за дисквалификации, Константин Кучаев и Абель Эрнандес – из-за недавних травм.

    Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

    Матч «Рома» – ЦСКА пройдет 23 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    21.10.2018 10:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      kuwal-da 21 октября 2018, 15:13

      А это ЦСКА точно российский?Из 24 имён 13 не русские,к бабке не ходи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4076

      raritet 21 октября 2018, 14:06

      такой то Реал можно и в гостях обыграть. Поэтому , можно спокойно ждать как минимум ничейки от этого противостояния.

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 21 октября 2018, 13:16

      Ох тяжко будет, но болеем за наших!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12119

      BRO_football 21 октября 2018, 12:29

      Свободные места в самолёте есть, почему бы не взять?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 октября 2018, 12:27

      Удачи армейцы!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 21 октября 2018, 12:07

      Когда же уже Кучаев на поле вернётся? Очень бы пригодился. Ну и Бистровича очень не хватает. Удачи команде!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 21 октября 2018, 11:58

      Армейцы,стиснув зубы и сплотив ряды,добьёмся победы!!! ЦВБП!!!

      5
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 21 октября 2018, 11:55

      Ребята! Удачи!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2018, 11:53

      ЦСКА повтори победу как с Реалом, только забей пару мячей Роме и не пропусти
      ни одного. Удачи! Болеем за вас.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 21 октября 2018, 11:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не пропадёт их скорбный труд, голов пяточек им вопрут !!

      -12
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 > Евгений Трошин 21 октября 2018, 11:55

      Типун тебе на язык!!

      6
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      Рейтинг: +2231

      river31 > Victor1961 21 октября 2018, 13:24

      Дайте ему два!

      2
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