24 игрока ЦСКА вылетели на матч с «Ромой». Трое из них не сыграют

ЦСКА сегодня утром вылетел в Рим, где проведет гостевой матч 3-го тура тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

На игру отправились 24 футболиста московской команды. При этом трое из них не смогут принять участие в поединке. Игорь Акинфеев пропустит встречу из-за дисквалификации, Константин Кучаев и Абель Эрнандес – из-за недавних травм.

Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Матч «Рома» – ЦСКА пройдет 23 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.