Анри – о первой игре в качестве тренера «Монако»: «Это не похоже на сценарий мечты»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подвел итоги гостевого матча 10-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:2). Эта игра стала дебютной для француза в качестве тренера монегасков.

«Мы пытались что-то создать, но пропустили гол из-за своей же ошибки. Людям свойственно ошибаться, поэтому мы не станем искать виноватого. Непросто вернуться в игру, когда пропускаешь подобный гол. В перерыве мы сделали ряд изменений, но все испортило удаление. Критиковать и обсуждать решения арбитров я не хочу.

Конечно, это не похоже на сценарий мечты, но мы все равно должны мыслить оптимистично», – заявил Анри.

«Монако» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Лиги 1.