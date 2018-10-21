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    Какой вы футболист?

    Анри – о первой игре в качестве тренера «Монако»: «Это не похоже на сценарий мечты»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подвел итоги гостевого матча 10-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:2). Эта игра стала дебютной для француза в качестве тренера монегасков.

    «Мы пытались что-то создать, но пропустили гол из-за своей же ошибки. Людям свойственно ошибаться, поэтому мы не станем искать виноватого. Непросто вернуться в игру, когда пропускаешь подобный гол. В перерыве мы сделали ряд изменений, но все испортило удаление. Критиковать и обсуждать решения арбитров я не хочу.

    Конечно, это не похоже на сценарий мечты, но мы все равно должны мыслить оптимистично», – заявил Анри.

    «Монако» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: AFP

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    21.10.2018 10:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:39

      Неудачное начало но на ошибках учатся.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 октября 2018, 14:24

      Ещё немного и чистое последнее место. Потом любое другое будет выше и лучше... Ставлю на то, что к окончанию первенства Монако будет находиться в еврокубковой зоне,т.е. 5-6 место!

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 октября 2018, 13:34

      Надо всё переделывать. Игру ставить.
      Надеюсь, у Анри получится. Хочется, чтобы Головин играл в топовом клубе.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 октября 2018, 11:45

      Мало того, что нет командной игры, так ещё воротник чудит... Всё это придётся преодолевать и устранять Анри вместе с помощниками.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 октября 2018, 11:28

      Тренерская работа этим и сложна,мечтаешь об одном ,а получаешь совсем другое.Мечты сбываются как правило в "Газпроме"

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