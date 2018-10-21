Президент «Урала»: «Рассчитываем на Погребняка, когда он вернется»

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, когда нападающий Павел Погребняк присоединится к его команде.

34-летний форвард перешел в «Урал» этим летом, однако не провел за екатеринбуржцев еще ни одной игры.

«27 октября приедет к нам, будет уже на игре с «Уфой» присутствовать. Буквально вчера с ним разговаривали. Нога еще болит, к сожалению. Что поделать, такая травма, беспокоит. Но мы на него очень рассчитываем, когда он вернется в строй. Опытный, забивной форвард. Наши доктора его еще посмотрят. Паша – профессиональный парень, очень серьезно относится к здоровью, сам себя контролирует. Здесь к нему никаких вопросов быть не может», – сказал Иванов.