Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Урала»: «Рассчитываем на Погребняка, когда он вернется»

    Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, когда нападающий Павел Погребняк присоединится к его команде.

    34-летний форвард перешел в «Урал» этим летом, однако не провел за екатеринбуржцев еще ни одной игры.

    «27 октября приедет к нам, будет уже на игре с «Уфой» присутствовать. Буквально вчера с ним разговаривали. Нога еще болит, к сожалению. Что поделать, такая травма, беспокоит. Но мы на него очень рассчитываем, когда он вернется в строй. Опытный, забивной форвард. Наши доктора его еще посмотрят. Паша – профессиональный парень, очень серьезно относится к здоровью, сам себя контролирует. Здесь к нему никаких вопросов быть не может», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 11:56

      С этим забивным форвардом надо быть начеку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 22 октября 2018, 00:25

      С каких пор, интересно, погребняк стал забивным форвардом?! Люди! Посмотрите его статистику за последние 5 лет - максимум 8 голов за сезон?!?!?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 октября 2018, 09:49

      В этом году вряд-ли увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 21 октября 2018, 09:10

      к 2099 он вернётся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 октября 2018, 08:42

      Рассчитывая на Погребняка, вы потом сможете с ним рассчитаться без денег "Реновы" ?...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11