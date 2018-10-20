Примера. «Барселона» победила «Севилью» и возглавила таблицу, Месси набрал «1+1» и получил травму

В матче 9-го тура Примеры «Барселона» дома победила «Севилью» – 4:2. Нападающий Лионель Месси забил гол, отдал результативную передачу и покинул поле из-за травмы.

«Барселона» набрала 18 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Севилья» опустилась на третью позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Барселона – Севилья – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Коутиньо, 2; 2:0 – Месси, 12; 3:0 – Л. Суарес, 63 (с пенальти); 3:1 – Сарабия, 79; 4:1 – Ракитич, 88; 4:2 – Муриэль, 90+2.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур (Роберто, 66), Суарес (Мунир, 81), Месси (Дембеле, 26), Лангле, Альба.

«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер (Меркадо, 55), Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес (Меса, 69), Андре Силва (Муриэль, 78), Бен-Йеддер.

Предупреждение: нет – Вацлик, 62.

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