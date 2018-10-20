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    Примера. «Барселона» победила «Севилью» и возглавила таблицу, Месси набрал «1+1» и получил травму

    В матче 9-го тура Примеры «Барселона» дома победила «Севилью» – 4:2. Нападающий Лионель Месси забил гол, отдал результативную передачу и покинул поле из-за травмы.

    «Барселона» набрала 18 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Севилья» опустилась на третью позицию.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Барселона – Севилья – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 2; 2:0 – Месси, 12; 3:0 – Л. Суарес, 63 (с пенальти); 3:1 – Сарабия, 79; 4:1 – Ракитич, 88; 4:2 – Муриэль, 90+2.

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур (Роберто, 66), Суарес (Мунир, 81), Месси (Дембеле, 26), Лангле, Альба.

    «Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер (Меркадо, 55), Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес (Меса, 69), Андре Силва (Муриэль, 78), Бен-Йеддер.

    Предупреждение: нет – Вацлик, 62.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Умопомрачительный сэйв тер Стегена. Просто красота

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 23:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 10:38

      Потеря Месси на ближайшие матчи ,может стать для Барселоны проблемой.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 21 октября 2018, 11:44

      Защита тревожит, особенно Пике, много говорит к тому же.

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 21 октября 2018, 01:06

      Игра была хороша)))
      Но вот пенку 100% в ворота барсы не поставили

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 октября 2018, 00:22

      Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 21 октября 2018, 00:02

      Тер Штеген просто зверюга! Ну а Леониду здоровья!!!

      3
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 20 октября 2018, 23:48

      все хорошо,что хорошо кончается..без Лео Барселона не будет фаворитом ни в одном серьезном противостоянии.матч выигран благодаря Месси и тер Штегену.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 20 октября 2018, 23:48

      Тер Штеген хорош, ⁴ре 100% банки вытащил и не понятно почему он в сборной сидит на лавке, Нойер уже спекся и поставить его на ЧМ в старт, когда он весь сезон залечивался самая тупая ошибка Лева, да и сам Лев уже мертв, классный матч

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