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    Примера. «Барселона» примет идущую второй «Севилью»

    В матче девятого тура Примеры состоится встреча в Каталонии. «Севилья» в гостях сыграет против «Барселоны» – действующего чемпиона. Сине-гранатовые идут на четвертом месте таблицы.

    Андалусийцы последний раз побеждали барселонцев в гостях в рамках Примеры в 2002 году. Последняя домашняя виктория «Севильи» датирована 2015 годом.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу», которая начнется в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 20 октября 2018, 21:37

      от нынешней Барселоны ожидать можно чего угодно и,увы,в большинстве своем,не очень хорошего.

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