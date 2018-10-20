Примера. «Барселона» примет идущую второй «Севилью»

В матче девятого тура Примеры состоится встреча в Каталонии. «Севилья» в гостях сыграет против «Барселоны» – действующего чемпиона. Сине-гранатовые идут на четвертом месте таблицы.

Андалусийцы последний раз побеждали барселонцев в гостях в рамках Примеры в 2002 году. Последняя домашняя виктория «Севильи» датирована 2015 годом.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Камп Ноу», которая начнется в 21:45 по Москве.

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