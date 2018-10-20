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    Парфенов – о ничьей с «Крыльями Советов»: «Не выиграть такой матч – преступление»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итог матча 11 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Уральцы вели в счете по ходу встречи.

    «Что случилось после первого тайма? Как раз об этом говорили в перерыве, что нужно выйти и показать сопернику, что шансов нет. Не забиваем явные моменты, получаем гол с полумомента. Не выиграть такой матч – преступление совершили.

    Надо спокойно доводить такие матчи. Получили обратное удаление – детский сад. По удалению надо сначала услышать Алексея Евсеева, чтобы сделать выводы. Кто был ближе к победе? Мы владели преимуществом, создали много моментов, которые надо реализовывать, а не разбрасываться ими», – сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

    «Урал» идет в таблице девятым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 17:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 20 октября 2018, 19:38

      Чр помойка

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 октября 2018, 19:20

      я думал два гола в этой игре даже можно сказать чем то похожи)
      ну значит два полу-момента привели сегодня к голам) а то что Кс простили на последней минуте два раза Димку не смущает)

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 20 октября 2018, 18:21

      Парфенов ты реально зае бал! Только ныть можешь, где защита лучше скажи?

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