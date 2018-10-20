Парфенов – о ничьей с «Крыльями Советов»: «Не выиграть такой матч – преступление»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итог матча 11 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Уральцы вели в счете по ходу встречи.

«Что случилось после первого тайма? Как раз об этом говорили в перерыве, что нужно выйти и показать сопернику, что шансов нет. Не забиваем явные моменты, получаем гол с полумомента. Не выиграть такой матч – преступление совершили.

Надо спокойно доводить такие матчи. Получили обратное удаление – детский сад. По удалению надо сначала услышать Алексея Евсеева, чтобы сделать выводы. Кто был ближе к победе? Мы владели преимуществом, создали много моментов, которые надо реализовывать, а не разбрасываться ими», – сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

«Урал» идет в таблице девятым.