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    Боккетти: «Промес скучает по «Спартаку», как и мы по Квинси»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, поддерживает ли он связь с бывшим атакующим игроком красно-белых Квинси Промесом. Летом голландец перешел в «Севилью».

    «Да, мы общаемся с Квинси по WhatsApp. Он пока мало играет в Испании. «Севилья» — сильная команда, в ней есть хорошие нападающие, которые сейчас забивают.

    Перед игрой с ЦСКА (1:1) Промес написал мне: «Давай выиграем это дерби! Удачи». А ещe он всегда пишет, что скучает. Мы по нему — тоже», – сказал Боккетти.

    Промес в 2017 году помог «Спартаку» выиграть РПЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.10.2018 14:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 18:13

      Не расстраивайся Квинси ,твое время еще придет.

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 20 октября 2018, 16:12

      Скучает и сидит на лавке. Может уже и не раз пожалео о переходе. В Спартаке то король, а в Севилье один из многих

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 октября 2018, 16:08

      Не идет игра у Проиеса в Севилье, там игроки сильнее его, это не в РПЛ играть.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 14:57

      Ну это нормально.На новом месте, в новом клубе естественно по началу будет скучно.Попривыкнется.Ни чего страшного.
      У нас тоже пока привязанность к забивному вигнеру сказывается, но надо выходить из данной ситуации с честью и привлекать новых игроков вместе с развитием новых схем.Жизнь всегда наказывает за безыдейность.

      4
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 20 октября 2018, 14:39

      Промеса Спартаку не хватает,но команда должна научиться играть без Квинси.Сейчас не идёт игра в нападении,привыкли,что Промес делал игру

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