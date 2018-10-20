Боккетти: «Промес скучает по «Спартаку», как и мы по Квинси»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, поддерживает ли он связь с бывшим атакующим игроком красно-белых Квинси Промесом. Летом голландец перешел в «Севилью».

«Да, мы общаемся с Квинси по WhatsApp. Он пока мало играет в Испании. «Севилья» — сильная команда, в ней есть хорошие нападающие, которые сейчас забивают.

Перед игрой с ЦСКА (1:1) Промес написал мне: «Давай выиграем это дерби! Удачи». А ещe он всегда пишет, что скучает. Мы по нему — тоже», – сказал Боккетти.

Промес в 2017 году помог «Спартаку» выиграть РПЛ.