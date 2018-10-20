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    Какой вы футболист?

    Панюков, Молло и Канунников сыграют с первых минут в матче «Урал» – «Крылья Советов»

    Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов».

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Панюков.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ланин, Молло, Рохель, Антон, Корниленко, Канунников.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    20.10.2018 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 20 октября 2018, 13:04

      Первая контрольная для Миодрага! Желаю удачи, Крыльям, хоть и стал я силно скептичным в последнее время!

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