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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Непомнящий: «Болельщики увидели, что Дзюба готов сложить голову ради успехов команды»

    Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самым популярным футболистом в стране.

    «Артем чем силен? Во-первых, он человек команды. При этом Дзюба — игрок с большими амбициями. Его карьера складывается так, что ему все время приходится доказывать. Как бы тяжело не складывалось в «Зените» при Манчини, когда пришлось уходить в тульский «Арсенал», как бы сложно не было в «Спартаке», когда он тоже уходил в аренду, Артем всегда демонстрировал умение бороться. Все это мы увидели и в матчах чемпионата мира, когда Дзюба себя проявил.

    А то, что он является лидером и заводилой — это правда. Я даже когда-то его ругал, обзывал, но должен был признать, что его желание быть лидером не напускное. Это его нутро, он такой. И все сложилось так, что команда его таким приняла, поняла его настрой и состояние. И болельщики тоже увидели, что Дзюба готов голову сложить ради успехов команды. Хоть это и прозвучит пафосно, но он такой», – сказал Непомнящий.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.10.2018 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 октября 2018, 13:32

      Дзюба бьётся -- это видно -- достоин капитанской повязки и уважения !!!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 12:41

      Да, согласен с мэтром, Дзюба сумел заслужить по крайней мере уважение болельщиков Зенита, что для экс-спартача задача из разряда "миссия невыполнима". Причём в первую очередь своей самоотдачей в каждом матче.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 октября 2018, 11:45

      Вот и пускай играет..

      Когда Кокоша был "главной звездой" в сборной,он и дурил Дзюбе голову своим "талантливым пофуизмом"..

      Мол,только лохи упираются для достижения результата, а мы не потеем и бабки имеем.. Дзюба и пальчик начал сосать,равняясь на Кокошу..

      Поиграл без Кокоши, отдал всё, что было.. И даже этого хватило,чтобы болельщик понял, что Дзюба бьётся насмерть.. Пусть он не виртуоз, но СЕГОДНЯ ОН НЕ САЧОК,а значит достоин уважения..

      Лишь бы вернувшись в Зенит," авторитетный сиделец" снова не сбил Дзюбу с пути...

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