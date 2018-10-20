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    Какой вы футболист?

    Гилерме: «Локомотив» должен побеждать «Порту». У нас все для этого есть»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ поделился ожиданиями от игры с «Порту» в Лиге чемпионов.

    – Впереди у «Локомотива» Лига чемпионов. Какие шансы на выход из группы?

    – Два поражения – не та ситуация, которую мы ждали. «Порту» – хорошая и сильная команда, но если мы хотим выйти из группы или хотя бы попасть в Лигу Европы, нужно побеждать. У нас все для этого есть. Нужно верить в себя.

    Матч «Локомотив» – «Порту» пройдет 24 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    20.10.2018 08:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:43

      размажьте их, васся!!!!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 октября 2018, 09:44

      В Порту, я думаю, в играх с Локо планируют взять минимум 4 очка: ничья в гостях + победа дома.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 09:35

      да не льсти себе

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