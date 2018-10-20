Гилерме: «Локомотив» должен побеждать «Порту». У нас все для этого есть»

Вратарь «Локомотива» Гилерме после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ поделился ожиданиями от игры с «Порту» в Лиге чемпионов.

– Впереди у «Локомотива» Лига чемпионов. Какие шансы на выход из группы?

– Два поражения – не та ситуация, которую мы ждали. «Порту» – хорошая и сильная команда, но если мы хотим выйти из группы или хотя бы попасть в Лигу Европы, нужно побеждать. У нас все для этого есть. Нужно верить в себя.

Матч «Локомотив» – «Порту» пройдет 24 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена».