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    Какой вы футболист?

    Бубнов: «Проблемы «Локомотива» связаны с отсутствием форвардов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от просмотра матча 11-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

    «Как все и предсказывали, игра получилась напряженной и не самой зрелищной. Обе команды умеют закрываться и атаковать, а также стараются, в первую очередь, не пропустить. У «Локомотива» к тому же были кадровые потери – у Семина, по сути, не было нападающих. Тяжело играть с такой организованной командой, как «Ростов», без чистых форвардов. Вот поэтому тяжело было ждать от этой встречи обилия голов.

    Хотя все они пришли после стандартов, которые по такой игре становятся важнейшим компонентом футбола. Он хорош своей универсальностью – любая команда может его использовать, а конкретно в этом матче лучше оказался «Локомотив».

    «В целом по движению «Локомотив» выглядел неплохо, а во втором тайме и вовсе смог прибавить. Но пока в строй не вернутся нападающие, команда будет испытывать серьезные проблемы с созиданием. Такие периоды у нее уже были, и тот же Миранчук раньше пробовался в роли центрфорварда. Видимо, это отработанный вариант, который кажется Семину оптимальным, хотя любой классический нападающий будет лучше.

    Разрешение проблем «Локомотива» напрямую связано с отсутствием форвардов. Рано или поздно стиль можно наиграть, но травмы тормозят прогресс. Пока «Локомотив» берет очки в основном за счет опыта и сыгранности, выправляя постепенно ситуацию. Когда все выздоровеют, процесс пойдет гораздо быстрее», — сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox

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    20.10.2018 07:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 марта 2019, 22:39

      истину сказал

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:59

      Отсутствие Смолова и Фарфана, является для Локомотива потерей. Хотя он одержал три победы и теперь находится в группе лидеров.

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 октября 2018, 10:45

      Есть Жемалетдинов, его и нужно наигрывать, но Палыч в силу своей упёртости не даёт Рифату возможности себя зарекомендовать! Чорлука получил травму, поставь Лапшова из Казанки пусть в паре с Хёведесом и Кверквелией набирается опыта!! Так нет, в следующем матче будет играть Михалик.

      2
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      Рейтинг: +966

      Mr Green > Fan Loko mik 20 октября 2018, 10:54

      он тренер, ему виднее

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Fan Loko mik 21 октября 2018, 09:03

      А Лапшов на какой позиции играет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:07

      здесь соглашусь с уважяемым экспэртом, васся.....викторыча как всегда интересней слушать, чем футбол смотреть)))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 октября 2018, 09:25

      А в защите у них можно подумать полный порядок ?... Там ещё больше проблем в центральной зоне. И Буба это должен видеть и знать тем более.

      3
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      Рейтинг: +263

      Саладин > Рубик Докоян 20 октября 2018, 09:49

      не полный, но порядок. серьёзнейшие цент дефы у Локо, ошибки есть, но мало и не критические

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Саладин 20 октября 2018, 09:51

      Алаверды тебе сделаю ибо о футболе нам не о чём разговаривать. Разный уровень знаний и эрудиции. Ты же только ходишь и минусуешь.

      3
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      Рейтинг: +263

      Саладин > Рубик Докоян 20 октября 2018, 09:57

      Согласен, абсолютно разный, у тебя слишком примитивное виденье и предвзятое отношение. Не о чем с тобой разговаривать

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 октября 2018, 08:11

      Викторович прав. Если бы не травма Феди, все смотрелось бы куда интереснее. Миранчуки, правда, вымораживают своей боязнью ударить по воротам, и Фернандеш, который своими потерями привез кучу контратак на наши ворота.

      7
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Diesel133 20 октября 2018, 10:50

      Согласен! Уже давно пора бить, а они пытаются занести мяч в ворота. Фернандеш в первом тайме выглядел просто безобразно! Очень много брака и потерь!

      2
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      Рейтинг: +966

      Mr Green > mdu86 20 октября 2018, 10:55

      да его надо было скидывать в прошлом году, на пике, а сейчас он себе торгует контракт и бегает в полноги

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