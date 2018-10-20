Бубнов: «Проблемы «Локомотива» связаны с отсутствием форвардов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от просмотра матча 11-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

«Как все и предсказывали, игра получилась напряженной и не самой зрелищной. Обе команды умеют закрываться и атаковать, а также стараются, в первую очередь, не пропустить. У «Локомотива» к тому же были кадровые потери – у Семина, по сути, не было нападающих. Тяжело играть с такой организованной командой, как «Ростов», без чистых форвардов. Вот поэтому тяжело было ждать от этой встречи обилия голов.

Хотя все они пришли после стандартов, которые по такой игре становятся важнейшим компонентом футбола. Он хорош своей универсальностью – любая команда может его использовать, а конкретно в этом матче лучше оказался «Локомотив».

«В целом по движению «Локомотив» выглядел неплохо, а во втором тайме и вовсе смог прибавить. Но пока в строй не вернутся нападающие, команда будет испытывать серьезные проблемы с созиданием. Такие периоды у нее уже были, и тот же Миранчук раньше пробовался в роли центрфорварда. Видимо, это отработанный вариант, который кажется Семину оптимальным, хотя любой классический нападающий будет лучше.

Разрешение проблем «Локомотива» напрямую связано с отсутствием форвардов. Рано или поздно стиль можно наиграть, но травмы тормозят прогресс. Пока «Локомотив» берет очки в основном за счет опыта и сыгранности, выправляя постепенно ситуацию. Когда все выздоровеют, процесс пойдет гораздо быстрее», — сказал Бубнов.