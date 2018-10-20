Геркус: «Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (2:1) в домашнем матче 11-го тура РПЛ. Московская команда одержала третью победу подряд и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

«Отличных выходных вам, железнодорожники! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ. Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении. Все на «Порту»!

Наш стадион становится все громче (более 13000 в будний день). Так держать!», – написал Геркус в инстаграме.