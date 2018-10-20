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    Какой вы футболист?

    Геркус: «Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (2:1) в домашнем матче 11-го тура РПЛ. Московская команда одержала третью победу подряд и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

    «Отличных выходных вам, железнодорожники! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ. Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении. Все на «Порту»!

    Наш стадион становится все громче (более 13000 в будний день). Так держать!», – написал Геркус в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    20.10.2018 07:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 20 октября 2018, 16:21

      Вот вы из неё с треском вылетели, рано вам бахвалится ещё, подождите немного

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 20 октября 2018, 12:54

      как же обидно... 13к человек в МОСКВЕ(!) и этому радуются, неужели людям не интересно сходить посмотреть??? Если бы в моем задропыщенске была команда я бы ходил по возможности, но у нас всего 300к живут, и то по 3-5 к набирался стадион, а там 13к для столицы... эх...

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 09:36

      возвращается чтоб проиграть

      1
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      Рейтинг: +1529

      zarsm 20 октября 2018, 09:27

      один хер порту поимеет девочек

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 октября 2018, 08:56

      Курица - не птица.
      Болгария - не заграница.
      ЛЧ - не РФПЛ.
      Порто - не Ростов.
      Как-то так. Но, всё равно удачи в пути и песка на рельсы, чтобы не буксовать.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 20 октября 2018, 07:39

      Тринадцать тысяч маловато для чемпиона страны,раздавайте билеты бесплатно студентам и школьникам.

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 октября 2018, 07:12

      Постеснялся бы каркать, хотя бы до первых результатов в ЛЧ.))

      9
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 20 октября 2018, 07:04

      паровоз набирает обороты

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