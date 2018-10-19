Адиев – о будущем «Анжи»: «Нас ждет очень страшное завтра»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о будущем махачкалинского клуба. Команда испытывает финансовые проблемы.

«Я просил своих футболистов доиграть до перерыва сборных, но они, видимо, решили идти до конца. Ребята поняли, что помощи ждать не от кого.

Я обещаю, что мы будем биться. Но мне страшно думать о том, что будет после 9 декабря. Игроки разойдутся, а новых мы взять не можем. Нас ждет очень страшное завтра», – сказал Адиев.

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