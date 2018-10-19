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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адиев: «Поражение от ЦСКА закономерно, потому что в течение недели мы занимались околофутболом»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 11-го тура против ЦСКА (0:2).

    «Результат закономерен, потому что в течение последней недели мы с ребятами занимались не футболом, а околофутболом. Постоянные диалоги проводили, что нужно выходить и играть. Сказал сегодня ребятам в раздевалке, что это и помешало. Выхолощенные мы были, зажатые», – сказал Адиев.

    Из-за долгов по зарплате футболисты «Анжи» планировали бойкотировать игру с ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    19.10.2018 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 22:45

      Ну и кто вам деньги должен платить за околофутбол?

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 октября 2018, 22:27

      Надо было заявляться в ПФЛ, занимались бы футболом, может обыграли бы ЦСКА-2. Вы же вылетели в прошлом сезоне.

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