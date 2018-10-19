Адиев: «Поражение от ЦСКА закономерно, потому что в течение недели мы занимались околофутболом»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 11-го тура против ЦСКА (0:2).

«Результат закономерен, потому что в течение последней недели мы с ребятами занимались не футболом, а околофутболом. Постоянные диалоги проводили, что нужно выходить и играть. Сказал сегодня ребятам в раздевалке, что это и помешало. Выхолощенные мы были, зажатые», – сказал Адиев.

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