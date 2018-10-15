Гендиректор «Анжи»: «Не знаю, какие нужны слова, чтобы команда вышла на игру с ЦСКА»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов не уверен, что футболисты команды выйдут на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Ранее игроки махачкалинцев известили клубное руководство, что готовы бойкотировать игру против армейцев из-за четырехмесячных долгов по зарплате. Общая задолженность «Анжи» превышает 300 миллионов рублей.

«Выйдут ли игроки на матч с ЦСКА? Это не стоит называть ультиматумом или бойкотом. Скорее это их крик души. Они заранее нам подтвердили, что они прекращают работу из-за невыплат зарплат, так что это чисто юридический вопрос. Им четыре месяца не платят зарплаты. Согласитесь, это очень много.

Насчeт всего, что касается выплат футболистам, нужно обращаться к ним. Вчера капитан команды говорил, что пока ничего нет. В выполнении их просьб и условий ничего не продвинулось, у нас не появилось новых спонсоров, никаких денег. Осман Кадиев находит деньги на поездки и питание, билеты на самолeт на матч с ЦСКА были куплены, команда на игру прилетит. А что касается выплат, ничего не изменилось.

Будем ли уговаривать футболистов выйти на игру? Команда сейчас находится в Подмосковье. Вместе с ними спортивной директор, приезжает президент. Думаю, попытки они предпринимают, но я не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята поверили», – сказал Флегонтов.

Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу, 18 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.