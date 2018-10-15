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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Анжи»: «Не знаю, какие нужны слова, чтобы команда вышла на игру с ЦСКА»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов не уверен, что футболисты команды выйдут на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Ранее игроки махачкалинцев известили клубное руководство, что готовы бойкотировать игру против армейцев из-за четырехмесячных долгов по зарплате. Общая задолженность «Анжи» превышает 300 миллионов рублей.

    «Выйдут ли игроки на матч с ЦСКА? Это не стоит называть ультиматумом или бойкотом. Скорее это их крик души. Они заранее нам подтвердили, что они прекращают работу из-за невыплат зарплат, так что это чисто юридический вопрос. Им четыре месяца не платят зарплаты. Согласитесь, это очень много.

    Насчeт всего, что касается выплат футболистам, нужно обращаться к ним. Вчера капитан команды говорил, что пока ничего нет. В выполнении их просьб и условий ничего не продвинулось, у нас не появилось новых спонсоров, никаких денег. Осман Кадиев находит деньги на поездки и питание, билеты на самолeт на матч с ЦСКА были куплены, команда на игру прилетит. А что касается выплат, ничего не изменилось.

    Будем ли уговаривать футболистов выйти на игру? Команда сейчас находится в Подмосковье. Вместе с ними спортивной директор, приезжает президент. Думаю, попытки они предпринимают, но я не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята поверили», – сказал Флегонтов.

    Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу, 18 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат

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    15.10.2018 18:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1920

      lek! 16 октября 2018, 15:40

      Хватит уже позориться , нет значит нет. Или этим нытьем хотите спонсора найти. Если нет , снимайтесь и не надо так унижаться.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 октября 2018, 08:46

      Зачем голову мучить, выплатите долги и команда сыграет и слова не нужны.
      Бомбардир, 18 октября это четверг, а пятница это 19.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 октября 2018, 07:17

      Прессуют Дагестан конкретно. Васильев разогнался не на шутку. И до футбола добрались.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 октября 2018, 00:44

      если денег дать хоть бараньим мясом

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 15 октября 2018, 23:45

      Нужны не слова, а бабло. Когда нет денег - нет любви. Се ля ви...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 октября 2018, 23:02

      Может уже хорош мучаться, пора уже зарабатывать начать и платить всем по средствам исходя из бюджета клуба, а не из безумных фантазий.... Заработали - поделили на всех, не заработали - никто никому не должен, самоокупае ость , моя....

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 октября 2018, 22:02

      Слов не надо, нужен тренер "Газмяза"

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 октября 2018, 21:50

      "Вперёд,на поле,бараны"!

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:09

      Там не слова нужны, а шелест ассигнаций...

      5
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 15 октября 2018, 20:08

      да хорош ныть и клянчить уже.расходитесь на... тратить на вас деньги и силы

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