Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хеведес, Крыховяк и братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 11-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

    Матч пройдет на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2018 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11