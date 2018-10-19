Хеведес, Крыховяк и братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 11-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

Матч пройдет на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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