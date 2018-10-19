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    РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на четвертое место

    В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» дома обыграл «Ростов» – 2:1. Победный гол забил защитник Соломон Кверквелия.

    Московский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, донская команда опустилась на пятую позицию.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ан. Миранчук, 26; 1:1 – Ингасон, 27; 2:1 – Кверквелия, 60.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Лысов, 81), Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 72), Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Калачев, 70), Сигурдарсон (Шомуродов, 62).

    Предупреждения: Баринов, 42; Кверквелия, 77 – Гулиев, 31; Ингасон, 66; Салетрос, 69; Сигурдссон, 82.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2018 22:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 11:50

      Обе команды показали хороший футбол. Матч смотрелся.

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 октября 2018, 05:31

      Если честно,то дончане никак не заслужили поражения в этом матче.Справедливым итогом была бы ничья.Обе команды были очень неплохи.ЛОКО понравился,постепенно выползает из кризиса и становится похож на самого себя.Видно что парни наконец-то включили голову и взялись за то что они умеют - играть.Ростов не тушевался и остро атаковал.Не хватило чуть точности и аккуратности в завершении атак.Похоже что команда наконец-то преодолела синдром выездных матчей,который был в предыдущие годы.При такой симпатичной игре не хочется ругать ростовчан.Обидно -да,стыдно - нет.В общем ЛОКО сумел реализовать созданное,а Ростов,увы.нет.Спасибо обеим командам за хороший футбол!

      4
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 20 октября 2018, 05:14

      ну и зря

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 20 октября 2018, 00:14

      Ростов был неплох и зажал Локо конкретно.
      Но постоянно не хватало завершения в концовке. Я думаю что это от недостатка мастерства в столкновении с защитой локо. или просто не хватило везения как в игре со Спартаком. В любом случае Валера тренер высокого класса. Еще пару лет опыта и будет в ТОПах тренеров РПЛ

      4
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 20 октября 2018, 00:12

      Антоша набирает ход)

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 23:56

      Шпалыч разогнал свой паровоз. Теперь осталось в ЛЧ реабилитироваться.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:24

      У "Локо" ещё игра выстраивается, но пруха и везуха уже благоволят. Без этого и не бывает побед.

      8
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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 19 октября 2018, 23:11

      Жаль, Мужики с Валерой неплохо сезон начали!

      2
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      Рейтинг: +75

      igoor52 19 октября 2018, 22:57

      Абаева вновь КУПИЛИ

      -1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 19 октября 2018, 22:54

      Матч не смотрел...Не успел.Но походу сказка Ростова кончилась.Все баСта виноват-бедоносец хренов!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mutabor0992 19 октября 2018, 23:24

      Да равная игра была.Абаев два раза не выручил и приехали.А Локо набирает.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > александр п 19 октября 2018, 23:48

      Спасибо!Будет возможность посмотрю.

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