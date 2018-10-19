РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на четвертое место

Обе команды показали хороший футбол. Матч смотрелся.
В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» дома обыграл «Ростов» – 2:1. Победный гол забил защитник Соломон Кверквелия.
Московский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, донская команда опустилась на пятую позицию.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ан. Миранчук, 26; 1:1 – Ингасон, 27; 2:1 – Кверквелия, 60.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Лысов, 81), Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 72), Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Калачев, 70), Сигурдарсон (Шомуродов, 62).
Предупреждения: Баринов, 42; Кверквелия, 77 – Гулиев, 31; Ингасон, 66; Салетрос, 69; Сигурдссон, 82.