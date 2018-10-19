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    Гвардиола: «Де Брюйне сможет сыграть против «Бернли» в субботу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брюйне будет готов выйти на поле в матче девятого тура АПЛ с «Бернли».

    Ранее бельгиец восстановился от травмы колена, полученной в середине августа.

    «Я не знаю, сможет ли он сыграть 90 минут, но он очень хорошо тренировался в течение последних двух недель. Он не испытывает боли, поэтому он готов стать частью команды.

    Он столь важный игрок для нас. Мне нравится, когда в строй возвращается каждый выбывший игрок, потому что мы становимся более сильной командой. Без сомнений, Кевин очень важен для «Сити», – сказал Гвардиола.

    Встреча «Манчестер Сити» – «Бернли» состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    19.10.2018 16:30
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