Гвардиола: «Де Брюйне сможет сыграть против «Бернли» в субботу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брюйне будет готов выйти на поле в матче девятого тура АПЛ с «Бернли».

Ранее бельгиец восстановился от травмы колена, полученной в середине августа.

«Я не знаю, сможет ли он сыграть 90 минут, но он очень хорошо тренировался в течение последних двух недель. Он не испытывает боли, поэтому он готов стать частью команды.

Он столь важный игрок для нас. Мне нравится, когда в строй возвращается каждый выбывший игрок, потому что мы становимся более сильной командой. Без сомнений, Кевин очень важен для «Сити», – сказал Гвардиола.

Встреча «Манчестер Сити» – «Бернли» состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.