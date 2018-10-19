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    Какой вы футболист?

    Гацкан – об удалении Акинфеева в матче с «Реалом»: «В РПЛ игрокам некоторых команд дозволено вести себя иначе, чем другим»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан считает, что в РПЛ судят менее жестко, чем в Европе. По его мнению, именно поэтому в еврокубках иногда возникают ситуации, как с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    – Удаление Игоря Акинфеева в матче с «Реалом» видели?

    – Конечно!

    – Это те самые эмоции на пределе, которые никак не сдержать?

    – Именно. Плюс сработал ещe один фактор. Понимаете, в России игрокам некоторых команд дозволено вести себя, скажем так, иначе, чем другим. А потом происходят подобные ситуации, ведь европейский судейский корпус работает жeстко и точно накажет за то, что могут простить в РПЛ. Я это всe ощущал и на себе, когда «Ростов» играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы: получаешь жeлтую за первый же серьeзный фол. У нас же это обычно происходит только после нескольких предупреждений.

    Источник: RT

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    19.10.2018 15:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 19 октября 2018, 19:20

      не заслуживал Игорь удаления,на мой взгляд...

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 17:44

      Выглядело очень неожиданно.

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 17:20

      Да по делу Конифей вступился за защитника. Просто судьишка решил пропиариться - что взять с румына.

      0
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      Рейтинг: +1328

      ruded 19 октября 2018, 17:14

      Саша Гацкан, по-моему, просто п***р

      -1
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 19 октября 2018, 17:08

      Не гацкану, который другим чуть ли не ноги ломает, говорить о судействе...

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 16:27

      это давно всем понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 октября 2018, 16:06

      Вот потому что некоторым разрешают вести себя не как другим, некоторые из них сидят в СИЗО.

      7
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 октября 2018, 15:36

      О части согласен, вспомнить хотя бы Верблума. Но вообще-то и Гацкаг тоже не ангел. В той ситуации оба виноваты и Игорь со своими эмоциями и судья который тоже проявил непрофессионализм.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Yev 19 октября 2018, 16:49

      В чем он проявил не профессиональность???

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2018, 15:27

      Ну да в Молдове по-другому судят.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > vladimir-7 19 октября 2018, 17:21

      По русски - в Молдавии.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Grey33 19 октября 2018, 17:56

      У него гражданство Молдовы.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > vladimir-7 19 октября 2018, 20:15

      Молдова говорят в Молдавии. Как в Финляндии Суоми или в Греции - Эллада. Не надо коверкать русский язык в России. Я об этом. Они там у себя и Кишинёв называют Кышынэу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Grey33 19 октября 2018, 20:29

      В таком случае открой состав Ростова и на флаге около Гацкана
      прочитай название государства на русском языке и вопрос
      отпадет сам собой и дальнейшему обсуждению не подлежит.

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