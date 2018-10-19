Гацкан – об удалении Акинфеева в матче с «Реалом»: «В РПЛ игрокам некоторых команд дозволено вести себя иначе, чем другим»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан считает, что в РПЛ судят менее жестко, чем в Европе. По его мнению, именно поэтому в еврокубках иногда возникают ситуации, как с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

– Удаление Игоря Акинфеева в матче с «Реалом» видели?

– Конечно!

– Это те самые эмоции на пределе, которые никак не сдержать?

– Именно. Плюс сработал ещe один фактор. Понимаете, в России игрокам некоторых команд дозволено вести себя, скажем так, иначе, чем другим. А потом происходят подобные ситуации, ведь европейский судейский корпус работает жeстко и точно накажет за то, что могут простить в РПЛ. Я это всe ощущал и на себе, когда «Ростов» играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы: получаешь жeлтую за первый же серьeзный фол. У нас же это обычно происходит только после нескольких предупреждений.