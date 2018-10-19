«Наполи» следит за ситуацией с Хамесом в «Баварии»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти следит за ситуацией полузащитника Хамеса Родригеса в «Баварии».

У колумбийца не самые хорошие отношения с тренером команды Нико Ковачем: специалисту не нравится игровой стиль хавбека, а футболист ставит под сомнение тактические амбиции хорвата.

Права на Хамеса принадлежат «Реалу», за мюнхенцев он выступает на правах аренды, которая рассчитана до следующего лета. «Бавария» может выкупить полузащитника за 42 миллиона евро.

Ранее Хамес выступал под руководством Анчелотти в «Реале» и в первые месяцы своей аренды в «Баварии», пока мюнхенцы не уволили тренера.