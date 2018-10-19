Бензема заявил, что готов покинуть «Реал» только ради двух клубов

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, ради перехода в какие клубы он может покинуть мадридцев.

По информации Mediapart, француз отправил сообщение одному из работников издания, в котором заявил, что отказался от перехода «Милан» прошедшим летом. При этом он добавил, что открыт для предложений от «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

30-летний футболист перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. За это время он провел за мадридцев 423 матча, забил 197 голов и сделал 113 результативных передач. Действующий контракт форварда истекает в 2021 году.