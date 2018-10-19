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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бензема заявил, что готов покинуть «Реал» только ради двух клубов

    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, ради перехода в какие клубы он может покинуть мадридцев.

    По информации Mediapart, француз отправил сообщение одному из работников издания, в котором заявил, что отказался от перехода «Милан» прошедшим летом. При этом он добавил, что открыт для предложений от «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    30-летний футболист перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. За это время он провел за мадридцев 423 матча, забил 197 голов и сделал 113 результативных передач. Действующий контракт форварда истекает в 2021 году.

    Источник: Mediapart

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    19.10.2018 12:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 октября 2018, 20:59

      Вряд ли эти клубы проявят интерес, если только как свободный агент.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 16:55

      Знает куда идти.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 октября 2018, 15:19

      ну понятно, в принципе, человеку 30-ка уже, нужно и о безбедном будущем подумать, а кто кроме мс или псж ну и китайских клубов сможет обеспечить это?))

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Dizayner 19 октября 2018, 21:12

      У него уже не безбедное будущее)

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 19 октября 2018, 14:08

      Анжи и Гуаньжоу?)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 13:32

      А ЦСКА что не назвал?

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 октября 2018, 12:50

      Пфф, чсв как у Глушакова, только вот Карим думает что он звезда Реала...

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