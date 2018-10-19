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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме – о пасе на Головина: «Весь матч с Турцией искал игроков, которые готовы рвануть в атаку»

    Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал, что предголевая передача в матче Лиги наций с Турцией (2:0) была им заранее подготовлена.

    – Все восхищаются вашим пасом на Головина в матче с Турцией. Это отработанная тактика или импровизация?

    – Во время подготовки к матчу с Турцией тренеры говорили, что у соперника есть проблемы при опеке между линиями. Когда команда атакует, ее легко поймать на контратаке, так как появляется много свободных зон.

    И я пытался это сделать во время матча: как только получал мяч, искал открывшихся игроков, которые готовы рвануть в атаку. И в эпизоде со вторым голом такая атака прошла.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 11:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 октября 2018, 18:27

      Гиля красавчик! Удачи сегодня!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 16:15

      Пас получился изумительным.

      3
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 19 октября 2018, 12:09

      Респект!

      3
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      Рейтинг: +102

      CooL1 19 октября 2018, 11:54

      Красавчик что сказать!

      3
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