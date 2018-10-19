Гилерме – о пасе на Головина: «Весь матч с Турцией искал игроков, которые готовы рвануть в атаку»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал, что предголевая передача в матче Лиги наций с Турцией (2:0) была им заранее подготовлена.

– Все восхищаются вашим пасом на Головина в матче с Турцией. Это отработанная тактика или импровизация?

– Во время подготовки к матчу с Турцией тренеры говорили, что у соперника есть проблемы при опеке между линиями. Когда команда атакует, ее легко поймать на контратаке, так как появляется много свободных зон.

И я пытался это сделать во время матча: как только получал мяч, искал открывшихся игроков, которые готовы рвануть в атаку. И в эпизоде со вторым голом такая атака прошла.