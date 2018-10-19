Кесси входит в интересы «ПСЖ» и китайского клуба

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может сменить команду.

Ивуариец входит в сферу интересов «ПСЖ» и китайского клуба «Бейджин Гуоань». Они уже выходили на связь с агентом игрока.

Права на Кесси принадлежат «Аталанте», в «Милане» он выступает на правах аренды. Красно-черные обязаны будут выкупить его контракт до лета 2019 года за 24 миллиона евро.

«ПСЖ» готов заплатить за игрока около 30 миллионов евро. Китайцы сделали ставку на зарплату – ивуариец будет получать в Суперлиге около 10 миллионов евро в год.