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    Кесси входит в интересы «ПСЖ» и китайского клуба

    Полузащитник «Милана» Франк Кесси может сменить команду.

    Ивуариец входит в сферу интересов «ПСЖ» и китайского клуба «Бейджин Гуоань». Они уже выходили на связь с агентом игрока.

    Права на Кесси принадлежат «Аталанте», в «Милане» он выступает на правах аренды. Красно-черные обязаны будут выкупить его контракт до лета 2019 года за 24 миллиона евро.

    «ПСЖ» готов заплатить за игрока около 30 миллионов евро. Китайцы сделали ставку на зарплату – ивуариец будет получать в Суперлиге около 10 миллионов евро в год.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    19.10.2018 11:09
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