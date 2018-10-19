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    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Интересно посмотреть, как Еременко впишется в игру «Спартака» в стартовом составе»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не ждет появления Романа Еременко с первых минут матча в 11-м туре РПЛ с тульским «Арсеналом».

    «Интересно посмотреть, как Роман впишется в игру команды, если выйдет с первых минут. Другое дело, после хорошего матча Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3) и победы над «Енисеем» Каррера вряд ли решит резко менять состав.

    Но в игре против играющего и дающего играть другим «Арсенала» у «Спартака» не должно быть таких проблем, как против закрытых «Ахмата» и «Ростова». Поэтому шансов на победу будет гораздо выше – как с Еременко в старте, так и без него», – сказал Мостовой.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» Тула состоится в воскресенье, 21 октября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    19.10.2018 09:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 15:42

      Здесь все будет зависеть от его готовности провести весь матч. Прежде всего Каррера будет смотреть его работу на тренировках.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 14:13

      В прошлом матче Ерёменко вышел далеко не с первых минут и учитывая что парень далеко не феерил, но сыграл вполне себе увереннно и добротно.Думаю толк из него явно выйдет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 октября 2018, 12:45

      всем интересно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 19 октября 2018, 11:10

      должен заиграть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 октября 2018, 10:46

      Еременко, хоть и играл недолго в прошлом матче РФПЛ за Спартак, мне его настрой понравился, техника тоже. А жена его аж расплакалась, увидев его на поле.
      Хороший признак того, что будет когти рвать, чтобы на лавку не посадили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 19 октября 2018, 09:35

      Начертит всем по дорожке перед матчем и погнали)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2018, 09:33

      Результат игры Спартака с Арсеналом Т всем давно известен.

      4
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 19 октября 2018, 09:31

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:28

      Важно, что он игры не портит и несомненно добавит креатива в "Спартаке". Придёт время и будет выходить в основе с первых минут.

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:32

      ...и уходить со второй.

      2
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