Мостовой: «Интересно посмотреть, как Еременко впишется в игру «Спартака» в стартовом составе»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не ждет появления Романа Еременко с первых минут матча в 11-м туре РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Интересно посмотреть, как Роман впишется в игру команды, если выйдет с первых минут. Другое дело, после хорошего матча Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3) и победы над «Енисеем» Каррера вряд ли решит резко менять состав.

Но в игре против играющего и дающего играть другим «Арсенала» у «Спартака» не должно быть таких проблем, как против закрытых «Ахмата» и «Ростова». Поэтому шансов на победу будет гораздо выше – как с Еременко в старте, так и без него», – сказал Мостовой.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» Тула состоится в воскресенье, 21 октября, в 16:30 по московскому времени.