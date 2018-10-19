Нигматуллин: «Приятная головная боль, когда есть два вратаря, как Гилерме и Лунев, но все равно боль»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил игру голкиперов национальной команды Гилерме и Андрея Лунева.

«Для меня было очевидно, что лучший Лунев. Но прошли два матча сборной, и они поставили в трудное положение и меня, и, конечно, Черчесова. Это приятная головная боль, когда есть два вратаря, но все равно боль.

Когда есть один безоговорочный лидер, все остальные понимают это, пусть и хотят играть в составе. Но сейчас два абсолютно равных претендента. Гильерме провел хорошие матчи в сборной, проявил себя в созидании атак, что очень важно в современном футболе.

И он, и Лунев очень хорошо играют на выходах, хотя за счет антропометрических данных Гильерме смотрится лучше. На линии они играют примерно одинаково. Наверное, в ближнем бою посильнее будет Лунев за счет своего бесстрашия», – сказал Нигматуллин.