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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нигматуллин: «Приятная головная боль, когда есть два вратаря, как Гилерме и Лунев, но все равно боль»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил игру голкиперов национальной команды Гилерме и Андрея Лунева.

    «Для меня было очевидно, что лучший Лунев. Но прошли два матча сборной, и они поставили в трудное положение и меня, и, конечно, Черчесова. Это приятная головная боль, когда есть два вратаря, но все равно боль.

    Когда есть один безоговорочный лидер, все остальные понимают это, пусть и хотят играть в составе. Но сейчас два абсолютно равных претендента. Гильерме провел хорошие матчи в сборной, проявил себя в созидании атак, что очень важно в современном футболе.

    И он, и Лунев очень хорошо играют на выходах, хотя за счет антропометрических данных Гильерме смотрится лучше. На линии они играют примерно одинаково. Наверное, в ближнем бою посильнее будет Лунев за счет своего бесстрашия», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 08:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 октября 2018, 19:13

      Игоря нет, а два матча в нац.лигии провёл Маринато, если честно, то я очень скептически отнеслась к этому вызову в сборную, а оно вон как получилось, поэтому я за Гилю...

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 15:02

      Не стоит сбрасывать со счетов и Джанаева.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > zigbert 19 октября 2018, 19:17

      Сослан мне очень нравился в "Ростове", и по-моему, матча два провёл в "Рубине", поправьте меня, если я что-то путаю, а потом травма, в этом сезоне ещё ни одной игры..., жалко, правда...

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      Рейтинг: +1292

      каа 19 октября 2018, 12:33

      Незнаю незнаю... мне совсем не импонирует игра Гилерме...
      Лунев хоть куда бы не шло...но по мне так Селихов и Крицук как минимум не слабее

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:55

      Эта фигура речи не несёт смысловой нагрузки. Боль не может быть приятной, тем более головная... Когда есть два равноценных вратаря в сборной, а может появиться и третий, то у тренера, а тем более бывшего вратаря нет проблем с первым номером и кто это будет на данный момент, он решает из психологических и тактических соображений.

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Рубик Докоян 19 октября 2018, 19:15

      Мазохизм исключаешь?))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kotmyshka 19 октября 2018, 19:57

      Нам их не понять. ))) Я же в данном случае про норму, а не патологию.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 19 октября 2018, 09:40

      Конкуренция это хорошо.

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