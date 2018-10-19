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    Какой вы футболист?

    Макманаман: «Мбаппе было бы проще влиться в состав «Реала», чем Неймару»

    Бывший полузащитник «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман считает Килиана Мбаппе более подходящим мадридскому клубу, чем Неймара.

    «Могу ли представить Мбаппе или Неймара в составе «Реала»? Легко. Сейчас возможно все.

    Не думаю, что в «Реале» будут платить огромные деньги за Мбаппе, но я так же не думал, что Роналду уйдет из «Реала», а он все же ушел.

    Мой выбор? Я бы предпочел видеть в «Реале» прямо сейчас Мбаппе, а не Неймара. Он моложе, ему всего 19, и я считаю, что поэтому его можно научить большему. Он бы проще влился в команду», – заявил экс-футболист.

    «Реал» прошлым летом пытался купить Мбаппе у «Монако», но форвард предпочел перейти в «ПСЖ».

    Источник: Marca

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    19.10.2018 08:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 12:49

      Мбаппе заиграл бы в любой команде.

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 19 октября 2018, 10:28

      В скором времени кто то да окажется из них в стане сливочных.

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 октября 2018, 08:54

      Было бы отлично для Реала.

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 19 октября 2018, 08:43

      Реалу срочно надо приобрести Мбапе, это огромный талант, таких давно не было

      0
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      Рейтинг: +93

      Топс7 19 октября 2018, 08:42

      Мбапе не такой зазвездившийся как Неймар

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > Топс7 19 октября 2018, 10:39

      это да

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