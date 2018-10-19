Макманаман: «Мбаппе было бы проще влиться в состав «Реала», чем Неймару»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман считает Килиана Мбаппе более подходящим мадридскому клубу, чем Неймара.

«Могу ли представить Мбаппе или Неймара в составе «Реала»? Легко. Сейчас возможно все.

Не думаю, что в «Реале» будут платить огромные деньги за Мбаппе, но я так же не думал, что Роналду уйдет из «Реала», а он все же ушел.

Мой выбор? Я бы предпочел видеть в «Реале» прямо сейчас Мбаппе, а не Неймара. Он моложе, ему всего 19, и я считаю, что поэтому его можно научить большему. Он бы проще влился в команду», – заявил экс-футболист.

«Реал» прошлым летом пытался купить Мбаппе у «Монако», но форвард предпочел перейти в «ПСЖ».