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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме: «Матчи с Турцией и Швецией – шанс всей моей жизни»

    Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной команды. Натурализованный бразилец сыграл в Лиге нации против Турции и Швеции.

    – Вы провели два первых официальных матча за сборную. Цель достигнута?

    – Цель – продолжить играть за сборную и показывать хороший футбол. Я давно мечтал оказаться в стартовом составе и наконец-то получил такую возможность. Для меня это шанс всей жизни – именно так воспринял эти две встречи.

    Не мог не воспользоваться возможностью. Хорошо, что все получилось. Мы обыграли Турцию, да и со Швецией заслуживали победу. Хочу поблагодарить всех игроков сборной и тренерский штаб за доверие.

    – Вы на самом деле думали, что двери в сборную закрыты после того, как не попали в заявку на ЧМ-2018?

    – Наверное, да. В первую очередь из-за возраста – скоро мне исполнится 33 года. И раз не вызвали на чемпионат мира, подумал, что, наверное, мое время в сборной подошло к концу. Но когда Акинфеев объявил об уходе, у меня снова появились шансы на попадание в команду. Эти два матча – признание моей работы, чему я очень рад.

    – Черчесов после этих матчей сказал, что первым номером все равно будет Лунев. Вам он об этом сообщил?

    – Нет, со мной тренер на эту тему не общался. Но я в сборной, чтобы помогать. Всегда готов приехать, если буду нужен. В Лунева верит тренерский штаб, но это не значит, что не верит точно так же и в меня. Буду снова ждать своего шанса.

    Это здоровая конкуренция. От этого выиграет сборная России. Получается, у тренерского штаба есть сразу два вратаря, на которых можно положиться

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 октября 2018, 19:21

      Если честно, не верила в Гилю после Игоря, правда, а сейчас, ну пусть не восхищение, но удовлетворении от его игры, это точно...

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 12:19

      Отыграл на ноль - это лучший показатель для любого вратаря.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 19 октября 2018, 06:46

      Гиля отлично воспользовался этим шансом. Он точно не слабее Лунёва. Так что удачи в Локо и сборной!

      5
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Caniggia 19 октября 2018, 09:39

      Гиля сыграл классно и Лунев кремень. Лишь бы Лев Я. не крутился на том свете, что в калитке нашей сборной бразилец стоит..

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia > RotBerg 19 октября 2018, 10:15

      Да ладно, великий и мудрый Лев Яшин всё воспримет с пониманием, ибо во славу России.

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