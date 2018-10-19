Гилерме: «Матчи с Турцией и Швецией – шанс всей моей жизни»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной команды. Натурализованный бразилец сыграл в Лиге нации против Турции и Швеции.

– Вы провели два первых официальных матча за сборную. Цель достигнута?

– Цель – продолжить играть за сборную и показывать хороший футбол. Я давно мечтал оказаться в стартовом составе и наконец-то получил такую возможность. Для меня это шанс всей жизни – именно так воспринял эти две встречи.

Не мог не воспользоваться возможностью. Хорошо, что все получилось. Мы обыграли Турцию, да и со Швецией заслуживали победу. Хочу поблагодарить всех игроков сборной и тренерский штаб за доверие.

– Вы на самом деле думали, что двери в сборную закрыты после того, как не попали в заявку на ЧМ-2018?

– Наверное, да. В первую очередь из-за возраста – скоро мне исполнится 33 года. И раз не вызвали на чемпионат мира, подумал, что, наверное, мое время в сборной подошло к концу. Но когда Акинфеев объявил об уходе, у меня снова появились шансы на попадание в команду. Эти два матча – признание моей работы, чему я очень рад.

– Черчесов после этих матчей сказал, что первым номером все равно будет Лунев. Вам он об этом сообщил?

– Нет, со мной тренер на эту тему не общался. Но я в сборной, чтобы помогать. Всегда готов приехать, если буду нужен. В Лунева верит тренерский штаб, но это не значит, что не верит точно так же и в меня. Буду снова ждать своего шанса.

Это здоровая конкуренция. От этого выиграет сборная России. Получается, у тренерского штаба есть сразу два вратаря, на которых можно положиться