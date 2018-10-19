Каррера: «Надеюсь, скоро в сборной России будет больше ребят из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре сборной России.

– Сборная России, за которую выступали два спартаковца, порадовала болельщиков. Как вам игра ваших подопечных?

– Надеюсь, что в скором времени в составе национальной сборной России будет больше наших ребят, недаром же сразу несколько футболистов выступали за молодежку. Зобнин и Джикия – молодцы, а в целом радует, что при Черчесове сборная России добилась такого серьезного прогресса.

И своей нынешней игрой, своими результатами команда показывает, что домашний чемпионат мира стал важнейшим моментом в становлении коллектива. Команду покинул целый ряд игроков, но видно, что сборная продолжает жить и работать на том позитиве, который родился во время ЧМ.