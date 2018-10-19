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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Надеюсь, скоро в сборной России будет больше ребят из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре сборной России.

    – Сборная России, за которую выступали два спартаковца, порадовала болельщиков. Как вам игра ваших подопечных?

    – Надеюсь, что в скором времени в составе национальной сборной России будет больше наших ребят, недаром же сразу несколько футболистов выступали за молодежку. Зобнин и Джикия – молодцы, а в целом радует, что при Черчесове сборная России добилась такого серьезного прогресса.

    И своей нынешней игрой, своими результатами команда показывает, что домашний чемпионат мира стал важнейшим моментом в становлении коллектива. Команду покинул целый ряд игроков, но видно, что сборная продолжает жить и работать на том позитиве, который родился во время ЧМ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.10.2018 02:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 11:48

      Молодые игроки уже появляются в основном составе. Главное для них сейчас, не останавливаться в росте.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:28

      В ЦСКА и в Спартаке есть перспективные пацанчики, которые вскоре могут и в сборной заиграть.

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 19 октября 2018, 07:38

      Если в Спартаке будет на первых позициях наша молодёжь, то да, а если легионеры, то навряд ли...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 02:46

      Раз Массимо так сказал, значит так и будет.У него слова с делом не расходятся.

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Мары 19 октября 2018, 09:40

      Ты про выход из группы ЛЧ?)

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > RotBerg 20 октября 2018, 19:09

      Ну про балобольство ваших коучей, за последние неколько лет, кто только и чего не говорил.

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