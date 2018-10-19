Анчелотти: «Жизнь похожа на футбол. Не нужно относиться к себе слишком серьезно»

Главный тренер «Наполи» Крало Анчелотти рассказал о том, как он справляется со стрессом.

«Жизнь похожа на футбол. Сложности надо рассматривать как возможность для роста. Это непросто сделать, но мы должны попытаться не относиться к себе слишком серьезно. Нужен баланс и объективность.

Проблема может казаться большой, но у нее может быть простое решение. Никогда не смотрите на препятствия как на что-то непреодолимое», – сказал Анчелотти.