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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Анчелотти: «Жизнь похожа на футбол. Не нужно относиться к себе слишком серьезно»

    Главный тренер «Наполи» Крало Анчелотти рассказал о том, как он справляется со стрессом.

    «Жизнь похожа на футбол. Сложности надо рассматривать как возможность для роста. Это непросто сделать, но мы должны попытаться не относиться к себе слишком серьезно. Нужен баланс и объективность.

    Проблема может казаться большой, но у нее может быть простое решение. Никогда не смотрите на препятствия как на что-то непреодолимое», – сказал Анчелотти.

    Источник: Football Italia

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    19.10.2018 01:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 20 октября 2018, 20:30

      Большой тренер, хороший аналитик - имеет право на такие слова. Один из лучших коучей.

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