Покеттино: «Мы пятые в АПЛ сейчас, но хотим быть в топе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре команды и о трансферной кампании клуба в межсезонье.

«Сложно было подписать игроков, которые нам были нужны. Это было невозможно, и я рад тем 25 игрокам, что у нас есть. Мы счастливы и не сожалеем ни о чем.

Когда мы начали сезон с трех побед и возглавляли таблицу, люди говорили о том, как хорошо было сохранить команду с прошлого сезона.

Должен напомнить всем, что это наш лучший старт после восьми матчей. Ощущения изменились после того, как мы проиграли «Интеру» и «Барселоне» в Лиге чемпионов, но мы на одну позицию выше, чем в прошлом сезоне.

Я не могу сказать, что рад этому. Мы пятые в АПЛ, но хотим быть в топе. В то же время нужно быть реалистами и принимать во внимание все те обстоятельства, что произошли летом – ЧМ и все остальное», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» с 18-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити», который возглавляет таблицу, 20 очков.