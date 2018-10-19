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    Покеттино: «Мы пятые в АПЛ сейчас, но хотим быть в топе»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре команды и о трансферной кампании клуба в межсезонье.

    «Сложно было подписать игроков, которые нам были нужны. Это было невозможно, и я рад тем 25 игрокам, что у нас есть. Мы счастливы и не сожалеем ни о чем.

    Когда мы начали сезон с трех побед и возглавляли таблицу, люди говорили о том, как хорошо было сохранить команду с прошлого сезона.

    Должен напомнить всем, что это наш лучший старт после восьми матчей. Ощущения изменились после того, как мы проиграли «Интеру» и «Барселоне» в Лиге чемпионов, но мы на одну позицию выше, чем в прошлом сезоне.

    Я не могу сказать, что рад этому. Мы пятые в АПЛ, но хотим быть в топе. В то же время нужно быть реалистами и принимать во внимание все те обстоятельства, что произошли летом – ЧМ и все остальное», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» с 18-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити», который возглавляет таблицу, 20 очков.

    Источник: Sky Sports

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    19.10.2018 00:23
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 октября 2018, 22:59

      И мы сюда завтра притопаем, чтобы обсудить прошедший тур, перспективы в предстающих играх в еврокубках и о других делах насущных поговорим...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:01

      и завтра, не заставило себя долго ждать)
      приветствую Олег!
      помечу территорию, что бы потом вернутся

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:03

      Привет, Андрюша ! И я только зашёл, до этого выписывал себе на листок спортивные трансляции по разным каналом на листок. Есть что смотреть о игровым видам спорта для меня.)))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:17

      пока баталии не начались можно и дурака повалять) буду для этого дела ресурсы по возможности изымать и сюда заскакивать.
      спартаковский котёл бурлит, толпа карреру четвертовать хочет.
      федун ждёт подходящего момента , что бы кинуть жертву и накормить толпу

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:20

      Толпа, она и есть толпа. Только и способна на проявление недовольства и бунта бессмысленного и беспощадного. Это не болельщики, а именно толпа зрителей без понимания игры во всех её проявления на футбольном поле и за её пределами.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:22

      Слуцкого на трон!)))
      вот это будет поворот )
      шутки про гамбургер и макдональдс , окажутся против ветра)

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:24

      Лёня в "Спартак" не пойдёт. В "Зенит" и "Краснодар" ещё мог. А сейчас он хочет чего-то добиться в Европе и доказать себе и окружающим, что это возможно.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:25

      )с) толпа и есть толпа

      стихоплёт назаров один из них!
      :не хочу болеть за тех кто проигрывает ...
      ну гляньте на него, каков..! такой фанат это я считаю обуза

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:27

      Лёня средняк! понятно что переход в спартак просто прикол - хотяяя...)

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:29

      Вот и я об этом. Это не болельщики. Им только победы, титулы и зрелище подавай. Сам футбол как игру спортивную они не воспринимают. Для многих стало модным ходить на футбол, КВН, могут по телеку показать и т.д. Это как советское время а первых рядам театров сидели завмаги, завскладом. стоматологи и т.д.. Нужные люди...

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:30

      Привет, Олег!.. Доброго дня, соратники!..
      Прошедший день выдался неоднозначным...
      В футболе слили те, на которых надеялись...
      На ветке появился Шинник, но после нескольких взмахов пера убыл...
      И тем не менее, распечатаем то, что неизбежно!.. Новую неделю!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:31

      Разве что показать и доказать остальным, что он и этот "Спартак" может выстроить как играющую команду. Если договорятся на верху, то скорей всего Черчесова возьмут с совмещением в сборной.

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 08:35

      Доброе утро, Андрей ! Эта неделя будет еврокубковой и тут тоже будет не мало неожиданных результатов. А прошедший тур наглядно показал ещё раз, что бабло, имена и состав -- это ещё не команда, которая может обыгрывать заведомо менее мастеровитые команды.

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 08:36

      основные события вчерашнего дня:
      поражения зенита
      поражения спартака
      бурная активность Макса(возможно подвязана к событию номер 2)
      ну и прибытие шинника, по значимости можно прировнять к прибытию поезда братьев Люмьер)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:37

      а вот Черчесова крайне не хотелось бы..(
      только вроде мёртвых воскресили... и опять в могилу.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:38

      я умчал

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:39

      Привет, Андрик!..
      Ты, как обычно, называешь всё своими именами, чётко и коротко!.. И Назарову поделом досталось...
      Толпа есть толпа... По сути и по результату она является инертной массой, неспособной на поступательное движение... Вершить дела и творить победы способны яркие личности, за такими толпа почапает, хоть на убой на мясокомбинат... А толпа потолпится и примет все последующие решения, как обычно, гудением, пиз...жом и с упоминанием славных традиций Спартака...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 08:40

      Удачного дня и благополучия, Андрюша !

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:46

      Олег, по мне, так это именно такие неожиданности и поддерживают интерес к футболу... Остальное всё, не более, чем медийная мишура - трансляции, распиаривание звёзд, причёски, формы, трансферы и накачивание клубов по размеру кошельков!..

      Еуротурниры смотрю, как шоу, - красивая картинка, ровный газон и артисты на поле, изображающие боль, страсть и спорт!...)))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 08:46

      Андрес рад слышать! но я уже в дверном проёме, постараюсь заскочить

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 08:53

      Безусловно, тем и интересен спорт и футбол в частности, что здесь не всё идёт по сценарию как в кино или в театре. Сам любил импровизацию и не стандартные решения в баскете и гандболе из-за чего были частые поры с тренерами на тренировках и игре. Но там намного легче тренеру, есть обратные и постоянные замены, чего нет в футболе.

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 09:04

      (с) любил импровизацию и не стандартные решения...
      В жизни, чаще и получается, что хулиганы, бунтари, вредные и нестандартные люди, являются наиболее подготовленными к решению возникающих проблем и конфликтов...
      Там, где ожидается нудная и стандартная байда, люди с неординарным вИдением и подходом, способны в сжатые сроки и с минимальными затратами перевернуть ситуации в нужном направлении...
      Но такие люди, чаще бывают в опале из-за своей конфликтности...

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 09:24

      И это присутствует. По наезженной колее легче как и по проторенной дорожке легче двигаться. Разыгрываем на тренировке ту или иную комбинацию, но я обыгрываю защитника и забиваю. Пятёрка защищающихся ( это был стартовый состав) смотрит недоумённо. Продолжаем дальше, я опять его обыгрываю и забиваю. Тренер мне стал пихать, что мы сейчас комбинацию "мельница", карусель" разучиваем. Тогда я стал возражать, пусть защищается, в игре соперник не будет смотреть, что мы там разыгрываем комбинацию какую-то. Есть возможность, я обыграю и забью без всяких круговертей. Продолжаем дальше, он уже защищается, но комбинация не получается из-за столбов туповатых, они там сталкиваются под кольцом и мяч не ловят, который и я им адресую. Начинаем по новой, я раскачиваю защищающегося обманными движениями, имитируя пас, а сам его обыгрываю, он пятится защищаясь и падает на пятую точку. В зале смех, он обиделся и ушёл в раздевалку. Тренер остановил тренировку и началась перепалка. Мои за меня, а остальные вместе с тренером стали мне выговаривать. Один хрен я их переспорил и убедил, что комбинация ради комбинации, тупо выполняемая ничто, против игрового интеллекта и умения просчитывать ходы наперёд, зная как сыграет соперник. Это мне было 16 лет.

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 10:07

      Браво!
      Прочитал и ещё очевидней понял, насколько в игровых видах важна роль таких вот искателей и неординарностей, помноженных на талант!..
      Марадона в Наполи - ярчайший пример того, как один мог тащить всю команду!.. А блестящие баскетболисты НБА, а гранды НХЛ!!!.. Там не считают зазорным на полную катушку выжимать из вундеркиндов результат!.. А остальные обеспечивают, подыгрывают и наливают!..)) А у нас стараются по-советски усреднить и взять командностью... Причём команду не накатывают, а натаскивают по шаблонам, как в твоей юности... А шаблоны и стандарты на поле, чаще, прогибаются перед импровизацией!.. Игра!..))
      Только немцы, с присущим им менталитетом, могут себе позволить строить игру на командных дисциплинированных действиях... Но, нынче, и им что-то не хватает...

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 10:22

      Есть наигранные комбинации и они легко читаются. У меня было несколько контрприёмов против них. Но надо было подсказывать и говорить партнёру, что меняемся. Он берёт моего, а я его, когда игрок с мячом уходит из под заслона. Ему не надо оббегать двух игроков. При других комбинациях надо было на тренировке говорить, чтобы не спешил мне давать сразу пас. Тем более тогда ещё вначале не все могли вести мяч без зрительного контроля. Уставится в пол и стучит. А при комбинации "восьмёрка" у меня был очень эффективный ход. Разыгрывающий ведёт мяч к крайнему игроку, по комбинации ему пасует, ставит заслон и крайний смещается в центр с мячом и так меняемся, приближаясь к кольцу. Когда ко мне вели мяч, я делал движение в сторону партнёра, а сам резко убегал за спину защитника и выходил свободным на кольцо. Если на меня выходил столб, я сбрасывал свободному своему центровому и тот забивал. Но те кто тупо выполнял комбинацию и не следили за мной и не думали головой, давали пас, где меня уже нет и мы теряли мяч. Приходилось вдалбливать, чтобы смотрел хотя бы, если нет соображения. Поэтому так мало индивидуальностей в футболе. Всех учат с пацанчиков по схемам и установкам, а за импровизацию и индивидуальную игру наказывают или даже отчисляют, если папа не при деньгах.

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 10:27

      (с) импровизацию и индивидуальную игру наказывают...
      В том и беда, Олег!.. Если по юношам твои выверты давали такой результат, то что говорить о профессиональном спорте, где ещё выше цена индивидуальности и ниже отдача от примитивного колхоза...
      Не зря за Харламовым гонялись... Чуяли его талант и нестандартность...

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 10:38

      К сожалению усреднённость, серость, исполнительность и покладистость для тренеров лучше проблемных игроков со своим я не только в спорах, в раздевалке, но и на поле или площадке. Меня часто меняли, сажали на лавку за строптивость, но потом тренер успокоится и проходя мимо говорит :" Разогрейся" или сразу говорит:" Выходи и наведи порядок". От разыгрывающего много зависит в баскете, гандболе, в волее и в футболе. Когда есть кому вести игру. держать игровую дисциплину и раздавать пасы-конфетки.

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 11:07

      Ну, вот... В Спартаке закончился этап импровизации Карреры...
      Боссы, наверняка, надеются на скорое выздоровление обстановки...
      А любой умный, вновь пришедший тренер, определит условия дальнейшей работы... Короче, эпопея переходного периода понеслась!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 11:12

      Надо было вмешиваться и оздоравливать обстановку в команде, а не наблюдать со стороны во что оно выльется. Теперь очередная тренерская чехарда начнётся.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 15:47

      интересную вы тему подняли! очень хочется с умничать, но вы все пространства умело заполнили.
      и всё же..! улавливается некий конфликт между механикой и человека личности. я давно уже начал наблюдать(как закурил) как шаблоны и матрицы перемалывают человека как личность под себя. это не только в футболе, но мы отклонятся не станем и приведём пример из футбола.
      я вот допустим на данном этапе не люблю сильно механизированные команды, по типу Гвардиолы. пусть сто раз его величайшим назовут, мне плевать, я вижу что это мягкое умерщвление (хотя может это и к лучшему) футбола.
      несмотря на то что я никогда не болел за реал, в трёх последних финалах лиги Ч я болел именно за него, потому что это был чутли единственный топ клуб, где звёзд не причесали и не зажали в рамки. к сожалению мы таке больше вряд ли увидим.

      не знаю выразился ли я понятно, но думаю уловить посыл можно.
      футбол как пример, а так это на всё распространяется

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 15:50

      (с) очередная тренерская чехарда начнётся

      отвлечёмся от кокоры с мамаевым)
      спартачам так точно теперь не до них будет, у них гром среди ясного неба грохнул)

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      Project Бабангида > shlomo 22 октября 2018, 15:52

      Толик, этот день надо будет внести в историю! ровно через год выложишь эту календарную новость как наиболее значимую.
      учитывая сколько у нас болельщиков спартака это даже не капли не ирония

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 15:56

      (с) мягкое умерщвление...
      Фигасе, ты извернулся по механике, матрицам и зажатостям!!...
      Я зритель-потребитель, а ты вон, как глубинно всё рассмотрел...
      А если смотреть шире футбола, то тут мне проще подключится к созерцанию и осмыслению... Подумаю...

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      insider_retro > shlomo 22 октября 2018, 16:00

      Осмелюсь предположить, что в этом сезоне Спартак уже не потянет серьёзную борьбу... Мне кажется не в итальянце дело и беда... Вовремя не освежили состав, не заменили "подуставших", дискредитировали решения тренера, да и деньжата потратили на всяких Роша и ему подобных без особой пользы...

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 16:03

      мне просто смотреть на футбол как на зрелище более не интересно. тем более это уже не столько спортивное зрелище, сколько комерческо театральное

      не ну я может заглубил сверх меры, но почти так уже всё это и воспринимаю)

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 16:07

      кстати на театральность футбола указывает тот факт, что здесь шинник ошивается))

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 16:10

      (с) может заглубил сверх меры...
      Да, неее!.. Просто глядя на команды, я прежде всего ожидаю зрелища , голов, куража и игровой интриги...
      Олег больше присматривается к тактико-техническим действиям (ТТД по Бубнову) и изыскам тактики...
      А у тебя свой подход к просмотру... И всё же, ты был бы не прочь заинтересованно наблюдать футбол, если бы для индивидуальностей и звёзд был полный карт-бланш, - без схем и установок на игру...

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 16:21

      (с) карт бланш - без схем и установок на игру

      я тоже хочу видеть игру без кукловодов(прежде всего владельцев клуба и т.д.) думаю следующий виток это понимания на поле каждым каждого без заученных схем и без слов.
      надеюсь что это будет достигнуто без технических прибамбасов

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 16:50

      (с) без технических прибамбасов...
      Ну, а если, вообще, выйти за рамки разумного, привычного, не говоря уж про VAR, то я бы отменил понятие "офсайд"!..
      Не фига высматривать эти сантиметры, линии, пассив-актив, да держать боковых, пришпоренных, в основном, только для этого...
      Кто где хочет, там и бегает!.. Куча голов, более простое исполнение и судейство игры, бегают по всему полю, а не между последними защитниками!..))
      Но футбол, к сожалению консервативен...

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 16:57

      оказывается в тебе живёт революционер)
      я тоже не против шабаша!
      игра изменится координально! все наработанные схемы можно выкинуть в помойку! скандинавы и прочие гиганты выйдут на первый план. опробывать это стоит. у нас на зимнем первенстве города играют без вне игры , 9 на 9 и площадка чуть поменьше. довольно интересно

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 17:13

      (c) в тебе живёт революционер...
      Ох, не нравится мне это слово и всё, что с ним связано!..))
      Революции - буржуазные, социалистические, информационные и технологические, да ещё с дюжину рангом пониже...
      Слом старого с переворотом на новое, когда через гильотину, а бывает и с выстрелом Авроры...
      Как правило, те кто всё мутит, - потом на баррикады не лезут... После поминания павших, они с удовольствием лезут в освободившиеся кресла... А это подленько...

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 17:27

      хорошо, заменим на - "реформатор", но боюсь ты и тут узришь нечто отталкивающее )

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 17:36

      (с) заменим на...
      Пусть будет "переговорщик"...
      Балабол ориентирован попиз...ть, а переговорщик нацелен на конечный результат через переговоры... Мутные, нудные, бесполезные, затяжные, но с завершением... Немного дезинформации и обещаний...
      Без пыли, крови, только язык в мозолях!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 17:42

      (с) ...язык в мозолях

      "бакалавр ораторских искусств" - думаю это звание тебя устроить.

      вот так лёгкими росчерками дошли до того из революционера и реформатора, ты практически до обычного бюрократа пришёл))

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 17:47

      (с) до обычного бюрократа пришёл...
      Я не обычный, а вредный и занудный...
      Бюрократу нужен стол, бюро...
      А мне нужна трибуна, что бы ораторство довести до степени искусства и мастерства!.. Пойду потренируюсь, да камешки во рту погоняю, дабы исправить шепелявость и картавость...))
      Иначе, закидают помидорами...

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 18:21

      Привет, Толя ! Я думаю, что на весь сезон. Посмотрим кого ещё назначат главным.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 18:26

      Параллельно будут ходить эти новости. Если найдут тренера страсти улягутся и будут призывы дать поработать и вникнуть в суть происходящего в команде. А про "бакланов" будут новости как минимум на полгода всюду и на первых полосах.

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 18:37

      (с) будут призывы...
      Призывать, подсказывать и направлять - желающих будет, как обычно, без счёта... Совет ветеранов, различные группы болельщиков и, конечно, сонмища диванных экспертов!..
      Казалось бы, - у Спартака есть многое, если не всё... Но...

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 18:42

      Я их "духовниками" называю. Уже достали всех спартаковской игрой со стеночками и забеганиями. Футбол уже давно в 21 веке с его новыми веяниями и тенденциями, а они все про забегания и стеночки будут вспоминать.

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 19:03

      Согласен. Решение эмоциональное и несвоевременное. Классный тренер зарубежный не придёт, а придя утонет в болоте нашей действительности футбольной. Из свободных кто бы мог этот воз в короткое время отремонтировать и потащить из наших, я тоже не вижу. До зимы будет испанец, а в декабре может и найдут кого.

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 19:28

      Все эти советы директоров в футбольных клубах, это советы митрофанушек, которые далеки от футбола и его понимания. "Денежные мешки", которые в спорте простые любители. Если Гинер и Галицкий эффективные менеджеры и полностью держат руку на пульсе клубной жизни, то в остальных клубах полная неразбериха, не профессионализм. Деньги есть ума не надо...

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 19:53

      Я тоже за него никогда не болел, только когда играет еврокубках. Каррера неплохой тренер и хороший мотиватор. Но в "Спартаке" хреновые хозяева, которые в спорте ни петь , ни читать и такие же болельщики и фаны. Выиграли молодцы, Каррера красава, проиграли-- Каррера физрук, а ту его. И так при любом тренере. Специально посмотрел, за последние 15 лет Каррера 13-й тренер, которого убрали после Романцева.

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 19:58

      Да он давно уже не удел и спился. Пусть рыбачит. Собрать в Спартаке сборную СНГ в 90-е и обыгрывать нищие клубы, много тренерского мастерства не надо. Потом в Динамо и Сатурне у него ничего не получилось, и он сразу сам уходил.

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      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 20:06

      (с) обыгрывать нищие клубы...
      Даааа... Чемпионства тех лет недорого стоят...
      Хотя, надо отдать должное, были и знаковые победы в Еуропе...
      Тем более, разочаровывает нынешний разлад и разгул с примесью столичного апломба...

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 20:10

      Мы же имеем возможность смотреть футбол из разных стран и разных команд. Высокие скорости, быстрый командный выход из обороны в атаку через средний и длинный пас, плотный командный прессинг при потере мяча на половине соперника. Лобановский это называл коллективным отбором мяча. И всех дрючил кто филонил. При такой игре нужна хорошая физика и функционал, отработанные командные действия. Все знают, что делать.

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 20:15

      Безусловно, но собраны были лучшие игроки того периода. Стабильно было с баблом, начали крутить трансферы в Европу. Сколько спартаковцев уехало играть в Испанию только. Но в России соперников не было. Появилась Алания не на долго на водочных бабках, а потом уже появились бабки у Зенита, Локо, ЦСКА, Динамо, Рубина и конкуренция появилась.

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      insider_retro > shlomo 22 октября 2018, 20:17

      Привет, Толя!..
      (с) уже Маур не тянет...
      Меня, как простофилю футбола, всегда вводили в ступор подобные периоды таких монументальных фигур, как Жозе...
      Спрашивается, ну, что там в МЮ может не ладится?!... В чём проблема, где тупик и кто халтурит?!...
      Мне кажется, что он всё так же силён и матёр... И он ещё не потерян, как коуч для топ-клубов и МЮ ещё не раз напомнит о себе, что в этом сезоне, что в будущем... Топ - это каста, в которую сложно войти и трудно удержаться... Но это - спортивное величие!!..

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      insider_retro > shlomo 22 октября 2018, 20:35

      (с) был супер подбор игроков...
      И всё же думаю, что создание топ-коллективов с топ-рулевым, - это, в большей степени, дело спортивного случая... Иначе, такие гранды, как МЮ со своими традициями и возможностями, доминировали бы бесконечно долго...
      Но, слава богу, что у Баварии, МЮ, Реала, Барсы и Юве случаются застои, во время которых начинают резво искать крайних... В эти периоды появляется шанс у шалопаев, типа, Лестера, которые ненадолго врываются на олимп...

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      shinnik > insider_retro 22 октября 2018, 20:41

      пасодобль я оценил..)
      Только это уже не взмахи пера,а махание совковой лопатой..
      Силы кончаются.Везде.(

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      insider_retro > shinnik 22 октября 2018, 20:46

      Привет, Алексей!.. Рад видеть тебя!..
      (с) пасодобль я оценил...
      Вообще, общение с тобой в крайнее время подтолкнуло меня иметь под рукой возможность перевода, поиска событий и персонажей, ибо, подчас твоё иносказание меня просто утрамбовывает...
      А хочется понять, вникнуть и, хоть, что-то в ответ пискнуть по-молодецки!..))

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      shinnik > Project Бабангида 22 октября 2018, 20:48

      Практический и светлый ум,
      чему осёдлость не помеха..)
      Кому папаха не для смеха,
      Тому и я и брат и кум..)

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      insider_retro > shinnik 22 октября 2018, 20:51

      (с) это уже не взмахи пера...
      Не кисни и не укоряй себя... Розовые очки одевать тебе даже не попытаюсь, но настроение попробую поднять, как в сказке!..))

      "Махнет левой рукой — сделается озеро, махнет правой рукой — и поплывут по воде белые лебеди…"
      Маши и взмахивай, а мы подмахнём!!!...)))

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      shinnik > insider_retro 22 октября 2018, 20:55

      эпопея переходного периода понеслась..)
      (с).))

      "Опять метель,
      И мается былое в темноте..."(С)А.П.

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      shinnik > insider_retro 22 октября 2018, 21:19

      Пока после не ратных дел, и трепетных стенаний
      Вернёшься на круги своя..)
      В надежде обрести дух пониманья))
      Читая сверху вниз,поймёшь..
      (да не поймёшь ты ни....я)))
      Лопатою кидаться здесь-
      Наверно в том моё призвание..

      Я про себя,Учитель,только про себя..
      Устал,аж скулы сводит от бессилья..((

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      insider_retro > shinnik 22 октября 2018, 21:22

      (с) в том моё призвание...
      Как мне кажется, призвание человека в том, за что он может ответить без стыда и угрызения совести...
      Сам никогда не тянулся к вершинам и высям, а потому горазд и сам лопаткой пошмурыгать без устали и чванства!..))

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      Рубик Докоян > shlomo 22 октября 2018, 21:23

      На Матч ТВ сегодня в 22:00 Арсенал-Лестер посмотрим. Я Арсенала только одну игру вначале чемпионата посмотрел и всё. Игра должна быть интересной, у "пушкарей" неплохо идёт пока, да и в Лестере есть на кого посмотреть, ещё не всех распродали.

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 21:24

      Когда тянешься за первыми и лучшими и сам растёшь...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 22 октября 2018, 21:27

      (с) Устал,аж скулы сводит от бессилья...
      Устал - передохни, на сколько хватит сил... Понимаю, что глупо советовать "крепиться" издалека... Но всё же, если не прёт, мне кажется, что надо штык в землю ткнуть, дать ситуации устаканится и усохнуть до нужной кондиции... А там и проблеск выхода блеснёт, - тогда тяни и хватай его "во всё воронье горло"...))
      Бессилье выровняй дыханьем, но не придыханием хандры...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 21:31

      (с) и сам растёшь...
      Да, где-то попадалось, типа, - в напряжении люди растут!.. Карабкайся, борись, напрягайся до тех пор, когда под завершение сил и духа, проявятся твои лучшие качества и резервы...))
      Посижу и подожду роста!.. Качественного и финансового!.. А ещё душевного подъёма!!.. Подкиньте дровишек для розжига куража!!))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 21:38

      Сегодня, что-то напряг в теле и голове. Может сейчас после кофе отойду. Межпозвоночная грыжа расшалилась. Сегодня пришлось с внучкой полчаса под дождём погулять, хорошо потом кончился. Не нравилось ей в коляске под дождевиком сидеть. А потом в квартире на руках её больше держал, пока дочь со своими делами возилась и готовила обед. Ползать за ней и наклоняться уже было тяжеловато. Андрюху что-то не видать, умаяли сегодня демоны...

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 22 октября 2018, 21:48

      А вот и вишенка на торте...))))))))))))))
      Рейтинг юбилейный .5000 ровно.Спасибо,друзья)
      А помнишь,Шеф ,я поздравлял тебя с 7000..всего-лишь..)
      как давно,однако и недавно..)
      Будем жить..(с)

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 22 октября 2018, 21:51

      Сколько вы уже тут с Андреем на этом сайте, Лёша ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 22 октября 2018, 21:51

      (с) Будем жить...
      Другое дело!!..)) Поздравляю с красивым, но не конечным рубежом!!!
      Как цифирки изменили настроение!.. Приятно видеть кучу ))))))))
      Так держать, - подгоняй себя, ставь цели, решай задачи и вишенки посыплются,как из рога изобилия!..))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 22 октября 2018, 21:56

      (с) на этом сайте...
      Начал писать комменты в новостной ленте в конце весны-начале лета 2017 года, точнее уже не вспомню... Где-то в ноябре-декабре 2017 стал пробовать в чате... В чате и в ленте с перерывами... Потом без чата... Теперь только на "нашей" плантации с редкими заходами на новости... Исповедался, ух...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 21:58

      Понятно. Я думал, что намного раньше здесь появился. Читал некоторых они с 2014г.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 22 октября 2018, 21:58

      Где-то на подлёте Андрик!..
      Слышу гул двигуна и хлопание бомболюка!.. Прицеливает!..
      Заходит на посадку тяжело, видно, новостей вагон!..
      Ждём разгрузку и разжигаем огни для посадки!!..))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 22:02

      (с) Андрюху что то не видать, умаяли сегодня демоны...

      да вот только домой с гулек пришёл, с чертями да демонами я в одном хороводе..
      барина ещё пол шестого домой свёз и рванул на шабашь

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 22 октября 2018, 22:03

      Олег,я не считал..)
      но многому учился...)
      жаль не тому,но в том моя вина...
      Год .-два..наверное не боле..
      Я с Соккера бежал,гонимый..и тут же уткнулся в спину могучую...))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:04

      Понятно. У вас ещё можно погулять, а я сегодня под небольшим дождём с внучкой круги нарезал. )))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 22 октября 2018, 22:08

      Ясно. Я сидел на других сайтах. Начал с "СС", старый сайт был интересный и активный, много разного люду. Потом они создали новый сайт, отстойный, а сейчас эта новая команда опять его переделала и там теперь нет комментов и пользователей. Ещё на других зарегистрирован, но уже не пишу и не общаюсь. Только смотрю инфу по разным другим видам спорта.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 22:10

      вашими трелями так зачитался , что напрочь забыл что хотел сказать...
      вот так вот на подлёте бомболюк заклинило ...)

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 22:13

      (с) у вас ещё можно погулять

      да так накрапывало днём, но тёплый..
      по старинке на теплотрассе за гаражами..там всегда хорошо..
      но скоро чую снесут на радость всем жильцам

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:17

      У нас на квартале беседки большие были мы там от дождя тусовались. Из подъездов нас гнали, чтобы мы не шумели, а там курили и бренчали на гитарах и байки с анекдотами травили. Свет был проведен, могли и в карты поиграть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:17

      (с) забыл что хотел...
      А всё потому что хороводы водишь с исчадиями ада!..))
      Ты со свежими силами, - наливай!.. А я, как старый ишачок в теньке посижу, зубами печеньки поперетираю...))
      Завтра на заработки-приработки, так что скоро я чистить зубы и ... режим!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 22 октября 2018, 22:22

      (с) бежал, гонимый... и тут же уткнулся в спину могучую

      "круговая порука мажет как копать
      я ищу чью то руку а чувствую локоть"

      вообще ДТП по твоей вине.. ты же с сади въехал

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 22:29

      блин Олег.. уже за гитару начали гонять. жалобщик из подъезда номер 5 у которого и окна на другую сторону. менты нам сами его сдали, он их ещё больше достал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 22:30

      я так понял Андрес ты откланиваешься?
      пожелаю лёгкой смены... ну так что бы не утомительно но продуктивно

      Лёша как всегда по английски удалился) )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:33

      под виноградником в беседке палевно. иногда сидим когда бабки по домам расползаются

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:35

      (с) ты откланиваешься...
      Челом я стукну, чуть попозже...))
      А пока сотворю все приготовления, читану крайние ваши откровения, бахну лечебную настойку и направлюсь в койку!..))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 22:35

      (с) ...и направлюсь в койку!...))

      в объятья нового матраса))
      ты же его купил?

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:37

      Также и у нас было. Если сидим на лавочке под окнами, то гнали. Мы все свои были, поэтому молча уходили на качели. Одна дура правда несколько раз водой облила и раз кипятком. А когда мы сидели на качели и разговаривали, то схватила кирпич с клумбы и на нас. Все пацаны сорвались, только я с одним парнем остался. Подбежала замахнулась, но не бросила. Стала орать, что я у неё на первой точке.))) Она и с сыном скандалила. Тот бедолага уехал от неё на Север и там сгинул, а она до конца своих дней жила с невесткой и двумя внуками. У нас был район на участке здесь в Питере. Мимо дома пройдёт молодёжь с гитарой или громко разговаривая, уже звонят в милицию. Столько, блин, вызовов было, мы сжигали попусту бензин, а потом уже на серьёзное преступление не на чем было ехать. Хорошо таксисты выручали.

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:41

      Неаа... Глаза разбежались, бубенцы поджались и отложили пока "на подумать"... Мне легче что-нибудь купить для компа, для авто, из одежды-обуви... А матрац штука неведомая, тонкостей оказалось много, - надо вникнуть перед выбором... Я думал, что пришёл, посмотрел, сел, лёг, - заворачивайте... Не тут-то было)))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 22:43

      а то бы щас - рас... и на матрас))

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:47

      Да меня и старый устраивает, тем более он с 5-ти сантиметровым ортопедическим наматрасником... Супруга подталкивает меня к пропасти замены старой доброй вещи...
      Так что погрузиться есть во что!..))
      Завтра выгрузится на работе и забыть все прелести земные...
      Но послезавтра-то будет куда глаза опустить!.. Надеюсь, что вы не обманете мои ожидания!..))

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      insider_retro > insider_retro 22 октября 2018, 22:48

      Смотрю, новостная лента пестрит взаимными расшаркиваниями учтивого тренера и покладистых игроков...)) Все сожалеют и ободряют...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 22:49

      у нас Олег раньше что не день то приключения...
      всего и не перерасскажешь... а если начну подумаете что сочиняю)
      это я недавно немного повзрослел, а года два назад, с "нулёвки" не вылазил.
      но с ментами в хороших отношениях.. да же в дружеских.
      не один местный мент меня ни разу не ткнул и не ударил

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:54

      У вас городок небольшой, все на виду. Каждый знает кто есть кто. Чужих и приезжих не так много как у нас.

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 22:54

      (с) надеюсь вы не обманете мои ожидания

      не помереть бы в остроте момента, растягивая Сенькину шапку)
      в общим что то там накромсаем

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      insider_retro > Project Бабангида 22 октября 2018, 22:55

      Олега писал, что прихватило его... Видно, отдыхает уже...
      Побрёл и я, Андрик!..
      Продолжай взрослеть, нам каждый твой сантиметр роста в радость!..)) Удачи!..
      Пишите и черкайте, но постарайтесь не более 200 комментов налепить!.. А то читать мне будет тяжело!!..))
      Всем приятных сновидений!!!...)))

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 22:57

      Поздно теперь расшаркиваться, надо было играть за клуб, за тренера и свой контракт...

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 октября 2018, 22:58

      Спокойной ночи, Андрей ! До завтра. Пока лежу на боку терпимо.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 22:59

      вот за это Олег я ценю наш город. уютней для меня не существует. последнее время тоже стал разрастаться и приезжими заполнятся, но это конечно не масштаб мегаполиса

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      Project Бабангида > insider_retro 22 октября 2018, 23:00

      плавного погружения Андрес!)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:00

      К вам из-за климата и природы едут. Можно прокормиться, а к нам отовсюду из бывшего Союза...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:07

      армяне давно для себя белору надыбали. с удовольствием едут сюда, от чего мы не в восторге. а ещё богатые пенсионеры из разных мест оценили.. далеко не деревня и не глушь, но и не пыльный краснодар. и климат подходящий. из за них у нас квартиры стоят как в краснодаре, а то и дороже.
      в майкопе который в два раза крупнее , квартиры и дома в разы дешевле

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:11

      Армяне давно уже окучили Краснодарский край ещё с союзных времён, особенно черноморское побережье. Как я писал своей подруге армянское побережье Чёрного моря... Те кто на Севере бабки заработал тут жильё покупает тоже, военные пенсионеры тоже охотно сюда ехали жить.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:14

      Олег , владик опять тебя домогается))
      я же говорил что он за новыми пиз....лями придёт) вот пришёл..)
      снова отгрёб, и похоже счастлив)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:18

      Не было несколько дней и опять нарисовался , сынок. ))) Тут таких со словарным запасом Эллочки Людоедки и знаниями Митрофанушки предостаточно.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:21

      последнее что он тебе написал - "респект"
      хоть и нарывается но уважает

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:27

      Это да. Он не хамит в отличие от 40-летних Митрофанов или 25-летних. Тут есть земляки Макса. Знаний на уровне плинтуса, но лезли в спор постоянно. Сейчас не спорят, а изредка минусуют, если напишут я им не отвечаю. Особенно, когда это касалось Кокорина и Мамаева. Ни хрена не знают уголовного и административного права, судебно-правовой практики, отсебятину гонят, выдавая за истину.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:29

      всё Олег, и моё время вышло! общий недосып сказывается. будет день будет пища.. и база думаю тоже будет!
      крепкого тебе сна! всегда удивляюсь как ты раньше всех встаёшь и позже всех ложишься

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:30

      Добро. Конечно отдыхай, Андрюша. Я сейчас базу найду и на футбол переключусь полностью. Арсенал разыгрался сейчас вовсю.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:33

      в ростове любят футбол. и поговорить о нём любят. на всех футбольных сайтах ростовчан полно! они люди с активной жизненной позицией, поэтому любят зацепится..
      ну иногда бывает что темперамента больше чем знаний..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:35

      ага! 2:1 повели хотя горели. я так понял ты симпатизируешь арсеналу

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:37

      Уже 3:1 ведут и только что могли 4-й забить. Мне они нравились со времён Анри, когда там много французов играло при Венгере.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 октября 2018, 23:37

      Да долбарей всюду хватает, как там так и у нас и в Москве.

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