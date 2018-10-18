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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева: «Павла отпустят под домашний арест? Особо надежд на этот счет не питаем»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что игрока могут отпустить из СИЗО под домашний арест.

    «Не знаю, откуда появилась информация, что завтра Павла отпустят под домашний арест. Мы особо надежд на этот счет не питаем. Я даже записался к нему на посещение на понедельник.

    Да, рассчитываем, что суд займет более мягкую позицию и найдет возможность выбрать другую меру пресечения, которая позволит находиться ему на свободе до принятия окончательного решения. Надеемся, суд будет основывать свое решение на правовых нормах», – сказал Бушманов.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Чемпионат

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    18.10.2018 21:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 октября 2018, 00:18

      Всё должно быть по закону. Одинаково, как для алкаша Ивана Петровича Загульного из соседней хаты, так и для Кокориных, Мамаевых и других подобных загульных...
      Деньги не брать! Ублюдков не отпускать! Иначе, это - покупка индульгенции.
      А мы не под папой Римским живём....
      Россия, проснись!!!

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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 19 октября 2018, 00:08

      "Херушки, я - плотоядная!!!"
      Перестукина, Кокорина и Мамаева - казнить, нельзя помиловать!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 октября 2018, 23:45

      Они теперь ОБВИНЯЕМЫЕ, а были ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ!
      Статус изменился в сторону обвинения.
      Адвокаты ОБВИНЯЕМЫХ могут выдумывать всякие ОТМАЗКИ для Кокорина и Мамаева и подельники, но следствие им не удастся ОБМАНУТЬ!
      Наихудшее развитие событий для обвиняемых.
      Кокорин и Мамаев теперь стали, в рамках предварительного следствия, ОБВИНЯЕМЫЕ.
      В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".
      К Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ".
      Неуказанный соучастник – предположительно, друг Мамаева и Кокориных, бывший футболист тверской "Волги" и подольского "Авангарда" Александр Протасовицкий.
      Кроме того, в качестве фигуранта дела указывалась имя друга и водителя Александра Кокорина – Геннадия Куропаткина.
      ***
      Наказание за "Побои" достаточно "лёгкое", а за "Хулиганство" теоретически их могут лишить свободы на срок до 7 лет.
      Реальным он будет или условным, решит суд.
      Но над обвиняемыми повисает РЕАЛЬНАЯ угроза обвинительного судебного приговора, в рамках которого, они смогут получить до 7-ми лет лишения свободы с отбыванием в КОЛОНИИ строгого режима.
      Это и будет им ЗАСЛУЖЕННАЯ "награда" за зверства и КРИМИНАЛ, разврат и попойки.
      ***
      Российская общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
      Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости УГОЛОВНОГО закона.
      А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
      Следовательно:
      Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 22:26

      Все будет опираться на правовые нормы и рамки закона.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > altair2004 18 октября 2018, 23:23

      В твоем понятии закон, как дышло, куда повернет, туда и вышло. Намекаешь на дело Васильевой-Сердюкова и тут же предлагаешь подключиться Миллеру. А он что, по честному будет решать этот вопрос? Ты в это веришь? Не смеши народ! А про заказчика уже набило оскомину. Кому нужны были эти дятлы, чтобы их заказывать? Они сами влезли в дерьмо по самые уши, им не привыкать в нем кувыркаться. И как бы не закончилось это дело, им уже не отмыться.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 октября 2018, 22:24

      Народ наш не верит ,не судам не правительству.Большая часть верит только президенту,не подставляйте его обмылки.

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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 > александр п 18 октября 2018, 22:33

      ЭТО МУ ТРЕПЛО ТЫ ИЗ ЛЕСА ЧТО ЛИ ВЫШЕЛ ЧТО СТОИТ ТОЛЬКО ТВОЙ УПЫРЬ ВСЕХ С ПЕНСИЯМИ ПРОКАТИЛ ХОТЯ КЛЯЛСЯ С 2005 ЧТО НЕ ПОДЫМИТ ПОКА ОН НА ТРОНЕ ГЛАВНОЕ ТРЕПЛО Я ДУМАЛ БОЛЬШЕ НЕТ БАРАНОВ КТО ЭТО ГО УПЫРЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ А НЕТ ЕСТЬ

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop > SEREGA 64 19 октября 2018, 00:27

      Осторожненько!.. Тут о футболе, а не о твоих родственниках.

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      Рейтинг: +93

      Топс7 18 октября 2018, 22:13

      Клоунада

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 22:11

      у суда правовые нормы - это меню на десерт подают

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      Рейтинг: +67523

      portero 18 октября 2018, 21:58

      шоу, в нашей стране шайка правит, какие правовые решения, платите деньги и все будет хорошо.
      будете жадничать, будете сидеть.

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