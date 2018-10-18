Адвокат Мамаева: «Павла отпустят под домашний арест? Особо надежд на этот счет не питаем»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что игрока могут отпустить из СИЗО под домашний арест.

«Не знаю, откуда появилась информация, что завтра Павла отпустят под домашний арест. Мы особо надежд на этот счет не питаем. Я даже записался к нему на посещение на понедельник.

Да, рассчитываем, что суд займет более мягкую позицию и найдет возможность выбрать другую меру пресечения, которая позволит находиться ему на свободе до принятия окончательного решения. Надеемся, суд будет основывать свое решение на правовых нормах», – сказал Бушманов.

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