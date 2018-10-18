Адвокат Мамаева: «С обвинениями в хулиганстве не согласны»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировал на обвинения футболиста в хулиганстве.

«Мы выразили позицию, с чем мы согласны, с чем категорически не согласны. С обвинением в хулиганстве мы не согласны. Мамаев к нему не причастен. Обвинение основано на домыслах и не согласуется и с материалами, которые есть у следствия, и с материалами из общедоступных источников.

Сегодня Павел встречался с отцом. Это огромная моральная поддержка для Мамаева. Это только поддержит его в нынешней жизненной ситуации. Настроение у Мамаева ровное, готов ко всем процедурам. Настрой на то, что рано или поздно будет дана правильная юридическая оценка делу. Это позволит заняться трудовой деятельностью и избежать осуждения в уголовном смысле», – сказал Бушманов.

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