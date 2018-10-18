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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева: «С обвинениями в хулиганстве не согласны»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировал на обвинения футболиста в хулиганстве.

    «Мы выразили позицию, с чем мы согласны, с чем категорически не согласны. С обвинением в хулиганстве мы не согласны. Мамаев к нему не причастен. Обвинение основано на домыслах и не согласуется и с материалами, которые есть у следствия, и с материалами из общедоступных источников.

    Сегодня Павел встречался с отцом. Это огромная моральная поддержка для Мамаева. Это только поддержит его в нынешней жизненной ситуации. Настроение у Мамаева ровное, готов ко всем процедурам. Настрой на то, что рано или поздно будет дана правильная юридическая оценка делу. Это позволит заняться трудовой деятельностью и избежать осуждения в уголовном смысле», – сказал Бушманов.

    Кокорин и Мамаев переведены из статуса подозреваемых в обвиняемые. Статьи – «Побои» и «Хулиганство»

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Чемпионат

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    18.10.2018 20:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 19 октября 2018, 14:02

      Ну, это твоя работа - с обвинениями не соглашаться. Молю бога чтобы ты и твои коллеги оказались побездарнее, ребятам всё-таки очень надо бы сесть реально.

      -1
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 19 октября 2018, 07:18

      Какое хулиганство? Били из самых добрых побуждений! Позитивом делились.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 октября 2018, 00:10

      вы не хулиганы, вы разбойники!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 20:55

      и что папа сыну сказал при встрече?

      2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Полная Канистра 18 октября 2018, 21:34

      Час в радость , ворам привет !!! Бродягам здрасти!!!

      2
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