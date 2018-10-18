Семак – о Кокорине и Мамаеве: «Мне их жаль. За свои поступки нужно отвечать, но шанс на ошибку есть у всех»

#От сумы и тюрьмы не зарекайся#_Шанс есть у каждого
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты арестованы по подозрению в хулиганстве.
– Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.
Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…
– Вам их жаль?
– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.