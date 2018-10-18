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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак – о Кокорине и Мамаеве: «Мне их жаль. За свои поступки нужно отвечать, но шанс на ошибку есть у всех»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты арестованы по подозрению в хулиганстве.

    – Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.

    Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

    – Вам их жаль?

    – Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2018 18:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +718

      ДВС 19 октября 2018, 09:53

      #От сумы и тюрьмы не зарекайся#_Шанс есть у каждого

      0
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 19 октября 2018, 06:45

      Ошибку,и не одну?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 октября 2018, 02:05

      Шанс на ошибку? Это что-то новенькое...

      0
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 19 октября 2018, 00:32

      Слишком много рецидивов. Пора наказывать, реально, а не сопли жевать! Керчь - пример! - вовремя смотреть и пресекать надо было, а не в детский сад играть, плять , с манной кашей!
      Наказание, как для Иванова, Семака, Петрова, Сидорова …

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 21:22

      Оправдывать никого не надо ,пусть все решит суд.

      4
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 18 октября 2018, 19:11

      Семак скорее имел ввиду шанс для обвиняемых на исправление...Здесь я его поддерживаю ...

      2
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 18 октября 2018, 18:19

      Не мог Сергей Богданович сказать такую ересь "...но шанс на ошибку есть у всех..."
      Ошибки могут быть у всех... Но шанс на исправление есть у всех... Но не наоборот!..
      "Шанс - Он не получка, не аванс,
      Бывает в жизни только раз..." (с)

      13
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > insider_retro 18 октября 2018, 18:48

      Да действительно" шанс на ошибку "это круто сказал.

      5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > insider_retro 18 октября 2018, 21:24

      С юбилеем Андрей!!!

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