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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывший тренер «Интера»: «Роналдо был намного совершеннее, чем Роналду»

    Бывший тренер «Интер» Луиджи Симони считает, что экс-нападающий миланцев Роналдо был намного совершеннее, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    С 1997 по 1999 год бразилец под руководством Симони в миланской команде забил 34 гола в 47 матчах.

    «Мой» Роналдо был гораздо более совершенным, более непредсказуемым.

    Это два разных футболиста. Криштиану – хороший игрок, но «эль феномено» был чем-то другим», – сказал Симони.

    Источник: Football Italia

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    18.10.2018 17:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 20 октября 2018, 20:28

      Прочитал и аж полегчало на душе, значит не один я так думал ;). Зубастик творил не реальные вещи,троих мог обвести и забить как посать сходить,его голы пыром тоже помню. Травмы не дали ему долго феерить...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Psih86 20 октября 2018, 20:51

      Лишний вес,а травмы только следствие.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 октября 2018, 09:34

      Зубастый конечно недобрал своих ЗМ. И из-за травмы и потому что конкуренция была на порядок выше.

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 18 октября 2018, 22:34

      он и чем месси был совершенней, жаль только не долго

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 19:51

      Роналдо был классным игроком.

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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 18 октября 2018, 18:39

      О - феномен, а У - работяга. Кто больше достоин восхищения- еще вопрос. Лично мне за О наблюдать было интереснее.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 октября 2018, 18:09

      Своя рубашка ближе к телу.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 октября 2018, 18:00

      Некорректное сравнение. Сейчас и тогда был разный футбол. И поменяй бы их сейчас местами, неизвестно заиграли бы они вообще в противоположных эпохах

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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 20 октября 2018, 20:55

      Если бы Роналдо трудолюбие и волю Роналду,это был бы наверно лучший игрок всех времён и народов.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > александр п 22 октября 2018, 10:39

      Согласен + здоровье.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 22 октября 2018, 11:27

      Травмы у него от лишнего веса,а вес от безволия.Бразильцы часто грешат лишним весом.

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      WhiteEgon > александр п 22 октября 2018, 12:44

      Да уж.. До сих пор обидно за Даниэля Карвальо. Топовым игроком бы мог стать, если бы жрал поменьше...

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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 18 октября 2018, 17:13

      Школьникам не понять!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 октября 2018, 17:03

      Что я и говорил глорам , а уж про остальных я молчу

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