Бывший тренер «Интера»: «Роналдо был намного совершеннее, чем Роналду»

Бывший тренер «Интер» Луиджи Симони считает, что экс-нападающий миланцев Роналдо был намного совершеннее, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

С 1997 по 1999 год бразилец под руководством Симони в миланской команде забил 34 гола в 47 матчах.

«Мой» Роналдо был гораздо более совершенным, более непредсказуемым.

Это два разных футболиста. Криштиану – хороший игрок, но «эль феномено» был чем-то другим», – сказал Симони.