Бывший тренер «Интера»: «Роналдо был намного совершеннее, чем Роналду»

Прочитал и аж полегчало на душе, значит не один я так думал ;). Зубастик творил не реальные вещи,троих мог обвести и забить как посать сходить,его голы пыром тоже помню. Травмы не дали ему долго феерить...
Бывший тренер «Интер» Луиджи Симони считает, что экс-нападающий миланцев Роналдо был намного совершеннее, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
С 1997 по 1999 год бразилец под руководством Симони в миланской команде забил 34 гола в 47 матчах.
«Мой» Роналдо был гораздо более совершенным, более непредсказуемым.
Это два разных футболиста. Криштиану – хороший игрок, но «эль феномено» был чем-то другим», – сказал Симони.