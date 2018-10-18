Игуаин: «Ювентус» вышвырнул меня после прихода Роналду»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал, что не хотел покидать «Ювентус», но был вынужден это сделать после прихода Криштиану Роналду.

Туринский клуб приобрел португальца в июле этого года, а в августе отдал аргентинца в аренду в «Милан».

«Я испытываю чувство привязанности к «Ювентусу», потому что в клубе относились ко мне очень хорошо. Товарищи по команде и болельщики очень любили меня.

Но я не просил об уходе. В принципе, о том, что меня вышвырнули, говорят все. В Милане я сразу же почувствовал очень хорошее отношение, и они меня убедили.

Возможно, я знал, что что-то идет не так. А потом они купили Роналду. Решение покинуть принял не я.

Я отдал все «Ювентусу», выиграл несколько титулов. После прихода Криштиану клуб хотел сделать качественный рывок, и мне сказали, что я не могу остаться и что они пытаются найти решение. Лучшим решением был переход в «Милан»», – сказал Игуаин.