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    Какой вы футболист?

    Игуаин: «Ювентус» вышвырнул меня после прихода Роналду»

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал, что не хотел покидать «Ювентус», но был вынужден это сделать после прихода Криштиану Роналду.

    Туринский клуб приобрел португальца в июле этого года, а в августе отдал аргентинца в аренду в «Милан».

    «Я испытываю чувство привязанности к «Ювентусу», потому что в клубе относились ко мне очень хорошо. Товарищи по команде и болельщики очень любили меня.

    Но я не просил об уходе. В принципе, о том, что меня вышвырнули, говорят все. В Милане я сразу же почувствовал очень хорошее отношение, и они меня убедили.

    Возможно, я знал, что что-то идет не так. А потом они купили Роналду. Решение покинуть принял не я.

    Я отдал все «Ювентусу», выиграл несколько титулов. После прихода Криштиану клуб хотел сделать качественный рывок, и мне сказали, что я не могу остаться и что они пытаются найти решение. Лучшим решением был переход в «Милан»», – сказал Игуаин.

    Источник: Goal

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    18.10.2018 12:52
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 октября 2018, 08:29

      Сколько он выиграл титулов с июля по август?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 19:11

      Тебе еще повезло Гонсало что ты сейчас в основе Милана. В Ювентусе скорей всего сидел бы на лавке.

      7
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      Рейтинг: +1364

      МВС 18 октября 2018, 18:29

      У Гонсало есть право находиться в обиде.но с Роналду шансы взять Лигу есть и немалые,с Игу их не было бы..это жизнь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 18 октября 2018, 16:02

      Было бы интересно посмотреть на их тандем с роналду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 18 октября 2018, 14:44

      забей, нужно играть лучше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 18 октября 2018, 14:02

      Ювентус поступил правильно. Лучше играть в Милане, чем протирать штаны на лавке Ювентуса

      2
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 18 октября 2018, 14:00

      Точно так же,как ты вышвырнул себя из сердец болельщиков Наполи. Поэтому до конца карьеры слыть тебе Иудаином. Судьба злодейка наказала

      2
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      Рейтинг: -29

      Гек Финн 18 октября 2018, 13:10

      Из Наполи тебя тоже вышвырнули? Или как?

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 октября 2018, 13:08

      А когда бабло рулит, ничего человечного не остается...

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бомбардиръ 18 октября 2018, 13:19

      Футбол это бизнес,и в нём рулит бабло футболисты Амкара,Тосно и Анжи не дадут соврать.

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 18 октября 2018, 13:02

      Слово «вышвырнули» относится к всем футболистам, на чью позицию приобретается более сильный игрок
      Да и финансовый вопрос не отменяется, зачем платить зп, не маленькую, игроку, который заведомо будет сидеть на лавке

      7
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