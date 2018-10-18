Силкин – Кокорину: «Если ты виноват – отвечай. У тебя ребенок. Соображаешь, что делаешь?»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин оказался вмешан в уголовное дело из-за влияния плохой компании.

«Я участвовал в его переходе из «Локомотива» в «Динамо». Встретились с родителями, пообщались, братишка его еще маленький тогда был. Никогда не было с Сашей проблем. То, что с ним происходит – влияние компании. Нужно иметь свое «я», и, конечно, нужно голову включать. Если ты виноват – отвечай, получай, что получил. Взрослый человек, 27 лет, у тебя есть ребенок. Ты вообще соображаешь, что делаешь?

Он накосячил. Законы должны работать. Если бы законы работали, то люди понимали бы, что могут получить как следует, если что-нибудь натворят. Я понимаю, взрослые мужики сцепились, но когда налетают толпой, это какая-то шайка! Свинство для нормального мужика. Я это никогда не приму и не пойму.

Я часто бываю за пределами Московской области и вижу, что люди там живут не очень хорошо. И их приводят в ужас те деньги, которые тратят футболисты. Понятно, что это их деньги, они могут делать все, что угодно. Людей раздражает эта безнаказанность.

Кокорин, талантливый парень, пройдя через такую травму, начал приносить пользу команде. Уверен, что Черчесов вызвал бы его в сборную. Никогда не знаешь, когда тебе камень на голову упадет. Мне жалко, что он потратил столько сил, чтобы вернуться в футбол и влип в такое», – сказал Силкин.

8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.