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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Силкин – Кокорину: «Если ты виноват – отвечай. У тебя ребенок. Соображаешь, что делаешь?»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин оказался вмешан в уголовное дело из-за влияния плохой компании.

    «Я участвовал в его переходе из «Локомотива» в «Динамо». Встретились с родителями, пообщались, братишка его еще маленький тогда был. Никогда не было с Сашей проблем. То, что с ним происходит – влияние компании. Нужно иметь свое «я», и, конечно, нужно голову включать. Если ты виноват – отвечай, получай, что получил. Взрослый человек, 27 лет, у тебя есть ребенок. Ты вообще соображаешь, что делаешь?

    Он накосячил. Законы должны работать. Если бы законы работали, то люди понимали бы, что могут получить как следует, если что-нибудь натворят. Я понимаю, взрослые мужики сцепились, но когда налетают толпой, это какая-то шайка! Свинство для нормального мужика. Я это никогда не приму и не пойму.

    Я часто бываю за пределами Московской области и вижу, что люди там живут не очень хорошо. И их приводят в ужас те деньги, которые тратят футболисты. Понятно, что это их деньги, они могут делать все, что угодно. Людей раздражает эта безнаказанность.

    Кокорин, талантливый парень, пройдя через такую травму, начал приносить пользу команде. Уверен, что Черчесов вызвал бы его в сборную. Никогда не знаешь, когда тебе камень на голову упадет. Мне жалко, что он потратил столько сил, чтобы вернуться в футбол и влип в такое», – сказал Силкин.

    8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.10.2018 09:34
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:20

      Поздно сейчас заниматься нравоучениями.

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 октября 2018, 14:37

      Речь идёт о преступном ДЕЯНИИ граждан, подпадающих под признаки хулиганства статьи 213 УК РФ!
      Потерпевшие не виноваты, что ими оказались Кокорин, Мамаев и подельники.
      Закон не делает исключения для фамилий!
      Перед законом должны быть все равны и поэтому подозреваемые должны понести СУРОВОЕ наказание на всю уголовнкую КАТУШКУ статьи 213 УК РФ!
      Так, что же теперь, только из-за фамилии Кокорин и Мамаев этих подозреваемых не сажать в колонию строгого режима на семь лет???

      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!

      Процент людей, которые требуют ПОСАДИТЬ Кокорина и Мамаева в колонию, намного выше заявленных ВЦИОМ.
      7% это только те, кто высказался при опросе, как наказать подозреваемых Кокорина и Мамаева конкретно, с указанием срока лишения свободы.
      Однако, 48% к тем 7%, высказались за то, чтобы Кокорина и Мамаева наказали по закону, как это предусмотрено в УК РФ!
      А закон в УК РФ устанавливает по ч. 2 ст.213 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
      Таким образом, общая цифра процентов будет равна 48% + 7% равно и получаем 55%.
      Но и общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
      Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости закона.
      А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
      Следовательно:
      Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero > amazonaws 18 октября 2018, 22:04

      случаем не писательством зарабатываешь

      6
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      ...
      Рейтинг: +67523

      portero > amazonaws 18 октября 2018, 22:07

      за сохранение СССР как голосовали????
      как царь скажет так холопы и согнуться

      6
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      Рейтинг: +402

      Tri 18 октября 2018, 12:04

      Должны понести ответственность в соответственностью с ук РФ. Судья назначит им наказание, и это будет не желтая карточка. Я надеюсь всё будет строго по закону без перегибов в ту или другую сторону.

      2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 18 октября 2018, 11:59

      Как до жирафа, сколько можно, уже всё сказано.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 октября 2018, 11:45

      Когда уже заткнут этого Силкина?

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Grey33 18 октября 2018, 14:28

      Он какую то глупость говорит или тебе не нравится Силкин как личность ?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Мары 18 октября 2018, 15:45

      Он очень много говорит и не всегда в тему. (см. высказывание про "очко")

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Grey33 18 октября 2018, 16:20

      Твою позицию понял.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 18 октября 2018, 10:35

      своей головы нет-компания не при чём

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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 октября 2018, 10:04

      Начальники исправительных учреждений ждут, затаив дыхание, чем закончится вся эта история. И уже выстроились в очередь на получение в свои руки этой "звездной" парочки. Кому-то из них может крупно повезти. Сделанные Кокориным и Мамаевым на зоне стулья, под брендом "КоМа", пойдут, как эксклюзив, по большой цене, что во много раз увеличит бюджет учреждения. Это конечно могут быть и не стулья, но любая продукция сделанная их руками вызовет большой интерес и ажиотаж у поклонников этой "сладкой парочки".

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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 > Т34 18 октября 2018, 12:55

      Подскажи , что ты куришь по утрам?

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > zenitforever2015 18 октября 2018, 13:20

      Не курю и тебе не советую. А хочешь расслабиться, подыши газом Газпрома. Но аккуратней, Кокорин, видимо, слишком много его вдохнул, получил передозировку.

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