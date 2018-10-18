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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бушманов: «Не симпатизировал спартаковцам или кому-то еще при выборе состава»

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос о выборе состава команды.

    – По ходу отборочного цикла вас часто критиковали за то, что при выборе состава вы отдавали предпочтение спартаковцам.

    – Я не симпатизировал спартаковцам или кому-то еще. Старался не обращать внимания на такие комментарии. Никаких клубных предпочтений с моей стороны не было.

    Во главу угла ставил свое видение футбола и видение конкретных игроков. Старался действовать объективно и вызывать тех, кто, на мой взгляд, на тот или иной момент лучше других нам подходил.

    Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2018 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 18 октября 2018, 01:08

      Нам нужен состоявшийся и успешный тренер для работы с молодёжной сборной. Это наше скорое будущее! Ребятам удачи и ждём борьбы за место в сборной!

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