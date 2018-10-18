Бушманов: «Не симпатизировал спартаковцам или кому-то еще при выборе состава»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос о выборе состава команды.

– По ходу отборочного цикла вас часто критиковали за то, что при выборе состава вы отдавали предпочтение спартаковцам.

– Я не симпатизировал спартаковцам или кому-то еще. Старался не обращать внимания на такие комментарии. Никаких клубных предпочтений с моей стороны не было.

Во главу угла ставил свое видение футбола и видение конкретных игроков. Старался действовать объективно и вызывать тех, кто, на мой взгляд, на тот или иной момент лучше других нам подходил.

Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова