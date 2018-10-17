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    Роберто Мартинес: «Витсель – лучший трансфер в этом сезоне»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о переходе полузащитника бельгийцев Акселя Витселя из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и дортмундскую «Боруссию». Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

    «Лучший трансфер в этом сезоне – это Аксель Витсель в «Боруссию» Д. Это лучшее вложение в европейском футболе. То, что он дает команде за относительно низкую трансферную стоимость, делает его лучшим приобретением за этот период», – сказал Мартинес.

    В текущем сезоне Бундеслиги Витсель сыграл в семи матчах и забил один гол.

    Источник: Bulinews

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    17.10.2018 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 16:36

      Конечно для Боруссии ,это усиление.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 17 октября 2018, 21:36

      А на помните мне кто нибудь за сколько он ушёл в Китай и за сколько пришёл в питер

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > sobaka120982 17 октября 2018, 21:44

      За сорок взяли за двадцать отдали, в принципе с учетом его пользы он окупился

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      Рейтинг: +11

      CSKA85 > Himik007 18 октября 2018, 04:05

      Китайцы взяли за 20 , продали за 20 , пользу получили в деньгах не потеряли у звени -20

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