Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о переходе полузащитника бельгийцев Акселя Витселя из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и дортмундскую «Боруссию». Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

«Лучший трансфер в этом сезоне – это Аксель Витсель в «Боруссию» Д. Это лучшее вложение в европейском футболе. То, что он дает команде за относительно низкую трансферную стоимость, делает его лучшим приобретением за этот период», – сказал Мартинес.

В текущем сезоне Бундеслиги Витсель сыграл в семи матчах и забил один гол.