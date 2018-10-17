Генсек ФФУ: «Если судьба сведет нас с Россией в финале плей-офф Лиги наций, что же, будем играть»

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий рассказал о возможности проведения матча между сборными России и Украины в финале плей-офф Лиги наций, если обе команды туда попадут.

«По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА – максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведeт нас в финале плей-офф лиги, что же, окей, сыграем в финале.

Бойкот? Сейчас речь может идти обо всeм. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации ещe не сделано. Конечно, важный вопрос – где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же могу высказать свою личную точку зрения – это вряд ли вообще недопустимо.

В случае финального матча в своей лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но пока это всe довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф», – сказал Записоцкий.

Сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе 1. Россияне после трех матчей набрали семь очков и возглавляют группу 2, опережая Турцию на четыре очка.