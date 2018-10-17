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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Генсек ФФУ: «Если судьба сведет нас с Россией в финале плей-офф Лиги наций, что же, будем играть»

    Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий рассказал о возможности проведения матча между сборными России и Украины в финале плей-офф Лиги наций, если обе команды туда попадут.

    «По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА – максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведeт нас в финале плей-офф лиги, что же, окей, сыграем в финале.

    Бойкот? Сейчас речь может идти обо всeм. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации ещe не сделано. Конечно, важный вопрос – где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же могу высказать свою личную точку зрения – это вряд ли вообще недопустимо.

    В случае финального матча в своей лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но пока это всe довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф», – сказал Записоцкий.

    Сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе 1. Россияне после трех матчей набрали семь очков и возглавляют группу 2, опережая Турцию на четыре очка.

    Источник: «Обозреватель»

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    17.10.2018 18:47
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 7 ноября 2018, 18:52

      Да всем на срат ь будите вы играть или не будите))

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 6 ноября 2018, 22:48

      Я вот работаю с украинцами в одном коллективе и никаких проблем с ними не испытываю. Вся эта бодяга привнесена в нашу жизнь политиками, которые ничем не отличаются от проституток.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 16:16

      Ни о каких домашних матчах с Украиной не может идти и речи. Провокации неизбежны.

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 октября 2018, 10:49

      Обычные украинские мужики ездят работать в Москву и область. Так почему сборная Украины не сможет приехать в Россию? Все табу в головах чиновников обеих стран. По мне так давно пора провести товарняк между нашими сборными где-нибудь на нейтральном поле. Скажем, в Испании.

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 октября 2018, 04:51

      Не говори гоп,пока не перепрыгнешь...Это можно сказать как нашим "братьям",так и нашим сборникам.До финала нужно ещё дойти обеим командам.А ведь случиться может всякое.Это же футбол.Ну а если всё же финал между Россией и Украиной состоится, то это будет безусловно яркая и безкомпромиссная игра.Одно настораживает,это политика и отмороженные фаны с обеих сторон...

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      Рейтинг: +212

      Kalida 17 октября 2018, 23:40

      Хочется закрыть глаза, а открыв видеть дружбу между братскими народами

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      Рейтинг: +57

      Ailend > Kalida 18 октября 2018, 00:07

      Та не то что бы братья, а даже норм друганы.))

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      Рейтинг: +212

      Kalida > Ailend 18 октября 2018, 09:10

      да хотя бы так, но в идеале - братья)

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      Рейтинг: +57

      Ailend 17 октября 2018, 22:22

      Конечно играть. Все вменяемые люди из Украины и РФ, за то, что бы играли.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 октября 2018, 22:10

      пустое сотрясание воздуха! типично для Украины....

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 октября 2018, 21:58

      Пустой базар ни о чем..
      До финала еще далеко - смысла трындеть нет..
      Где играть по хрену, хоть в Киеве!!

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      Рейтинг: +3136

      m40 17 октября 2018, 21:39

      Забавный чудик. Повеселили его рассуждения- не уверен что Россия выйдет в финал, как будто сами уже туда вышли

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