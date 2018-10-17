Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Радимов: «Динамо» не забило «Краснодару», «Анжи» и «Крыльям Советов». Почему оно должно забить «Зениту»?»

    Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча основной команды петербуржцев с «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

    «Динамо» сейчас не в лучшей форме. Перед перерывом команда потерпела несколько поражений в чемпионате, в том числе крупное в Краснодаре. При этом «Динамо» не забило ни одного мяча в этих матчах. Не думаю, что за 10 дней многое можно исправить. В команде не хватает исполнителей, играют практически одним и тем же составом, и спад, конечно, был неизбежен. Приезжающий в гости «Зенит» в последнее время с «Динамо» хорошо играет, особенно на выезде. Прошлогодний матч – исключение, закончившееся счетом 0:0. И «Динамо» будет очень сложно что-то сделать с обороной «Зенита».

    Во-первых, «Зенит» победит. Атака питерцев в любом случае должна забить голы. У «Зенита» достаточно футболистов, которые сейчас в хорошей форме, чтобы это сделать.

    «Динамо» не забьет. Если уж оно не забило ни «Краснодару», ни «Анжи», ни «Крыльям», то почему должно забить «Зениту»? «Динамо» создаст минимум моментов, будет играть в закрытый футбол (в пять защитников), что снизит его шансы отличиться в этом матче», – сказал Радимов.

    Встреча «Зенит» – «Динамо» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Betting Insider

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 16:04

      Никто не знает кто когда забьет?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 13:01

      как правило после длинных пауз зенит как всегда трясёт стимул пропадает и тот темп что они набрали может дать сбой Дзюба на выдохе коко в другом месте играет одна только надежда на болотистого и дриуссси. Динамо этим может воспользоваться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 17 октября 2018, 23:30

      Динамо не забивало, для Зенита голы берегла. Это футбол, а он не предсказуем. Ну, а Радимов, обыкновенный болтун, нет, болтунишка!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Т34 18 октября 2018, 13:28

      Я не понял, Динамо оно или она?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > Grey33 18 октября 2018, 13:30

      Динамо - оно, команда - она.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 октября 2018, 23:07

      Динамо» не забьет. Если уж оно не забило ни «Краснодару», ни «Анжи», ни «Крыльям», то почему должно забить «Зениту»?
      ---------------------------------------------------------
      Влад рисковый парень.Один раз Глушакову в споре пролетел.Может и тут пролететь мимо своих утверждений.Динамо может забить хотя бы потому, что тот же Анжи тоже питерцам дважды наколотил, хотя до этого имел серию аж из шести поражений к ряду.Футбол, это футбол.В нём всё возможно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      г.Онега 17 октября 2018, 21:29

      Эх а у твоей команды(Зенит2)на много всё хуже, не пора бы подать тебе в отставку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 октября 2018, 21:19

      Перед матчем с "Анжи" тоже все заранее отдали победу , а итог.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 17 октября 2018, 20:16

      У Динамо есть план "Б" - Шунин и ТП.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 17 октября 2018, 20:13

      ай ладно. когда это динамо играло в закрытый футбол? конечно лучших исполнителей теряем год из года отсюда и такие результаты. с краснодаром не забили. банально не хватало мастерства исполнителей, но смотрелась команда неплохо. Анжи? опять же тупо не шел мяч в ворота из за отсутствия нормальных нападающих и пропустили необязательный гол. с Крыльями к сожалению не смотрел что было.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 17 октября 2018, 19:11

      потому что снаряд в одну и туже воронку не попадает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 18:56

      Вот именно, почему? Но распускаться не надо! Коки нет, Дзюба под прессом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11