Радимов: «Динамо» не забило «Краснодару», «Анжи» и «Крыльям Советов». Почему оно должно забить «Зениту»?»

Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча основной команды петербуржцев с «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

«Динамо» сейчас не в лучшей форме. Перед перерывом команда потерпела несколько поражений в чемпионате, в том числе крупное в Краснодаре. При этом «Динамо» не забило ни одного мяча в этих матчах. Не думаю, что за 10 дней многое можно исправить. В команде не хватает исполнителей, играют практически одним и тем же составом, и спад, конечно, был неизбежен. Приезжающий в гости «Зенит» в последнее время с «Динамо» хорошо играет, особенно на выезде. Прошлогодний матч – исключение, закончившееся счетом 0:0. И «Динамо» будет очень сложно что-то сделать с обороной «Зенита».

Во-первых, «Зенит» победит. Атака питерцев в любом случае должна забить голы. У «Зенита» достаточно футболистов, которые сейчас в хорошей форме, чтобы это сделать.

«Динамо» не забьет. Если уж оно не забило ни «Краснодару», ни «Анжи», ни «Крыльям», то почему должно забить «Зениту»? «Динамо» создаст минимум моментов, будет играть в закрытый футбол (в пять защитников), что снизит его шансы отличиться в этом матче», – сказал Радимов.

Встреча «Зенит» – «Динамо» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.