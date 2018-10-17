Бушманов: «Многие игроки молодежки могут дорасти до главной сборной России»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что многие футболисты, выступающие ныне за команду U21, могут в будущем попасть в главную сборную страны.

Вчера российская молодежка проиграла Австрии (2:3) и не вышла на чемпионат Европы-2019.

«Мы очертили достаточно широкий круг кандидатов в молодежную сборную России. За эти полтора года команда постепенно обновлялась, мы были открыты, внимательно смотрели за всеми игроками, которые хорошо проявляли себя.

Одним из наших основных критериев при отборе кандидатов в молодежную сборную был как раз потенциал для роста, чтобы они могли прогрессировать в дальнейшем. Мне кажется, многие из ребят, выступавшие за молодежную сборную, смогут впоследствии дорасти до национальной сборной России», – сказал Бушманов.