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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бушманов: «Многие игроки молодежки могут дорасти до главной сборной России»

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что многие футболисты, выступающие ныне за команду U21, могут в будущем попасть в главную сборную страны.

    Вчера российская молодежка проиграла Австрии (2:3) и не вышла на чемпионат Европы-2019.

    «Мы очертили достаточно широкий круг кандидатов в молодежную сборную России. За эти полтора года команда постепенно обновлялась, мы были открыты, внимательно смотрели за всеми игроками, которые хорошо проявляли себя.

    Одним из наших основных критериев при отборе кандидатов в молодежную сборную был как раз потенциал для роста, чтобы они могли прогрессировать в дальнейшем. Мне кажется, многие из ребят, выступавшие за молодежную сборную, смогут впоследствии дорасти до национальной сборной России», – сказал Бушманов.

    Источник: РФС

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    17.10.2018 16:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:43

      Игроки хорошие но сборная не состоялась.

      2
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 17 октября 2018, 19:33

      Это ж надо до чего наглый этот Бушманов! Такой состав, собака, пустил в распыл, и вместо того, чтобы, сгорая от стыда, скрыться в деревню к тетке, в глушь, в Саратов, как ни в чем не бывало дает интервью. Причем какое интервью. Не кается, не оправлывается, а пафосно вещает о том, что и ежу понятно. Плюй такому в глаза, ему божья роса.

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 17 октября 2018, 17:14

      Мимо Европы, мимо Олимпиады,
      Но в первую попадём - и чему Мы там будем рады?

      2
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      Рейтинг: +67523

      portero 17 октября 2018, 17:01

      Расти и расти, как команда слабовато и уже у некоторых желание понаблюдать а не пахать на поле

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 октября 2018, 16:46

      Эта молодёжная сборная как мне кажется по составу была лучшая за последние лет 10-15 , а так как у нас сейчас есть дефицит игроков в главной сборной то конечно такие игроки как Чернов, ******* ,Ахметов ,Чалов и т.д. должны в перспективе играть за главную сборную, по крайней мере они по своему таланту к этому готовы, ещё надо понимать что тот же Чалов ,*******, Максименко ,Расскзов и некоторые другие игроки этой сборной вполне могут ещё один цикл сыграть за молодёжку.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > hevbn 28 17 октября 2018, 17:56

      Чалов, И.*******, Максименко и Рассказов уже хорошо показали себя
      в своих командах, поэтому они рассматривают участие в сборной
      молодежи без особого интереса, а вот попасть в сборную страны, это для
      них основная задача и шансы есть.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 17 октября 2018, 18:00

      Вот Бомбардир упрямый как БАРАН, так и не печатает
      фамилию Ивана О_лякова.

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