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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кроос, Модрич и Бэйл не хотят видеть Лопетеги главным тренером «Реала»

    Футболисты «Реала» разделились на два лагеря по части отношения к главному тренеру Хулену Лопетеги.

    После не слишком удачного начала сезона некоторые игроки не хотят, чтобы испанский специалист продолжал тренировать команду.

    «В настоящее время в «Реале» есть два лагеря по части отношения к Лопетеги.

    С одной стороны – это испанские сборники, включая капитана Серхио Рамоса. С другой – иностранцы, которые в данный момент не поддерживают тренера», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    В числе иностранных игроков такие старожилы «Реала», как полузащитники Лука Модрич, Тони Кроос и Гарет Бэйл.

    Источник: Tribalfootball

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    17.10.2018 14:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:28

      Разбили два лагеря. Теперь может начаться война.

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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 17 октября 2018, 18:07

      Ну вот бы еще винить в поражениях тренера. Игроки сами ни хера не выкладываются. Половину состава распустить надо вот и все

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 октября 2018, 17:19

      Ну вот началось....

      2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 17 октября 2018, 16:36

      Перес, сильно, ошибся с тренером.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 17 октября 2018, 16:30

      Видимо, вопрос надо выносить на голосование. По-честному - агитация, программы, урны, подсчет голосов.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 октября 2018, 15:38

      тренеришка очень слаб для такого клуба ... давно таким слабый Реал не видел ... нужно менять тренера , а то получиться как с Моуриньо в МЮ руководство будет годами верить в тренера

      1
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      Рейтинг: +10

      fwqtuty 17 октября 2018, 15:34

      Tansben.ru На экспрессах норм поднял с ними, брал подпиской на 20 дней

      Tansben.ru

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 17 октября 2018, 15:17

      Ошибка была убирать Зидана, теперь кусают локти.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Fetax 17 октября 2018, 17:11

      Ну, скажем так, для этого его решения были созданы все условия.

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