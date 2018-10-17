Кроос, Модрич и Бэйл не хотят видеть Лопетеги главным тренером «Реала»

Разбили два лагеря. Теперь может начаться война.
Футболисты «Реала» разделились на два лагеря по части отношения к главному тренеру Хулену Лопетеги.
После не слишком удачного начала сезона некоторые игроки не хотят, чтобы испанский специалист продолжал тренировать команду.
«В настоящее время в «Реале» есть два лагеря по части отношения к Лопетеги.
С одной стороны – это испанские сборники, включая капитана Серхио Рамоса. С другой – иностранцы, которые в данный момент не поддерживают тренера», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.
В числе иностранных игроков такие старожилы «Реала», как полузащитники Лука Модрич, Тони Кроос и Гарет Бэйл.