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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Англичане предложили разместить Магуайра на новой 50-фунтовой банкноте верхом на надувном единороге

    Английские болельщики создали петицию, в которой предложили разместить изображение защитника «Лестера» и национальной сборной Гарри Магуайра на обновленной банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов.

    С помощью фотошопа был даже сделан макет купюры, на котором футболист сидит верхом на единороге.

    Во время ЧМ-2018 в качестве восстановительных процедур игроки сборной Англии устраивали заплывы в бассейнах на надувных единорогах.

    Источник: Change.org

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    17.10.2018 13:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2018, 00:23

      Вот ретарды) Англия чудом расчудесным по лёгкой сетке кое-как доползла до полуфинала, при отсутствии хоть сколь значимой интересной и содержательной игры, а они из этого делают подвиг, как-будто они всех сильнейших по дороге по сшибали и стали чемпионами. Клоуны гейропейские.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 октября 2018, 22:01

      можно дзюбу с быстровым на чирике нарисовать)

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 октября 2018, 16:09

      Елизавента 2 не одобрид

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