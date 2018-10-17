Англичане предложили разместить Магуайра на новой 50-фунтовой банкноте верхом на надувном единороге

Английские болельщики создали петицию, в которой предложили разместить изображение защитника «Лестера» и национальной сборной Гарри Магуайра на обновленной банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов.

С помощью фотошопа был даже сделан макет купюры, на котором футболист сидит верхом на единороге.

Во время ЧМ-2018 в качестве восстановительных процедур игроки сборной Англии устраивали заплывы в бассейнах на надувных единорогах.