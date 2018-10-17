Погба: «Варан, Гризманн или Мбаппе заслуживают «Золотой мяч» больше меня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что некоторые его партнеры по сборной Франции заслуживают «Золотой мяч» больше, чем он.

«Я горжусь тем, что попал в список, но я не выиграю награду. Есть игроки, которые заслуживают этого гораздо больше – Варан, Гризманн или Мбаппе. Я настаиваю на этом.

Я знаю, как говорить правду. Килиан только в начале пути. Все зависит исключительно от него самого. Это происходит в голове. Он трудолюбивый, хочет завоевывать титулы, даже если не говорит этого лично. И он хорош, он на правильном пути. Он еще молод», – сказал Погба.