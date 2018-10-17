Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Погба: «Варан, Гризманн или Мбаппе заслуживают «Золотой мяч» больше меня»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что некоторые его партнеры по сборной Франции заслуживают «Золотой мяч» больше, чем он.

    «Я горжусь тем, что попал в список, но я не выиграю награду. Есть игроки, которые заслуживают этого гораздо больше – Варан, Гризманн или Мбаппе. Я настаиваю на этом.

    Я знаю, как говорить правду. Килиан только в начале пути. Все зависит исключительно от него самого. Это происходит в голове. Он трудолюбивый, хочет завоевывать титулы, даже если не говорит этого лично. И он хорош, он на правильном пути. Он еще молод», – сказал Погба.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 17 октября 2018, 19:59

      Однозначно ГРИЗМАНН !...Модрич сдулся . еще в финале ЧМ-а последние матчи часто ошибался .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 октября 2018, 18:37

      Видимо наивные французы не понимают, что этот за этот трофей надо серьезно потрудится индивидуально во всех турнирах и весь сезон, а не поучаствовать в сборной на ЧМ! Считаю пока никто из них этот трофей не заслужил! Хоть я и не фанат Реала, но считаю Золотой мяч надо отдать Модричу, как ключевому и самому полезному игроку Реала! Без него Реал точно бы не взял три раза подряд ЛЧ! Уверен заслужил! Сугубо лично мое мнение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 17 октября 2018, 16:52

      С такой игрой никогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 17 октября 2018, 16:52

      Тебе он и не светит

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11