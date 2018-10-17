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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Льорис: «Люди несправедливо судят Погба из-за высокой трансферной стоимости»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис заступился за полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «В Англии за Погба закрепилась определенная репутация из-за его высокой трансферной стоимости. Зачастую люди несправедливо судят Поля по этой причине.

    Сейчас Погба стал более зрелым футболистом. Он знает то, чего хочет и что должен делать – это Поль доказал в составе сборной Франции.

    Его игра в АПЛ не на столько плоха, как многие говорят. Определенно, он является частью команды, которая демонстрирует результаты, не оправдывающие ожиданий. Но «МЮ» – очень хорошая команда, а Погба всегда показывает себя в те моменты, когда он этой команде нужен», – заявил Льорис.

    Источник: Goal.com

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    17.10.2018 10:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:19

      Психологически, Погба так и остался не готов играть за МЮ.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 17 октября 2018, 12:43

      ...Люди несправедливо судят Погба...
      От его стула не страдала ничья голова.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 17 октября 2018, 10:58

      глупость сморозил)) а если не судить по этому соотношению, то за что тогда отдавать за него 105 миллионов))

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 октября 2018, 10:35

      он один из лучших игроков мира на своей позиции...что то вот задумался и правда,ну вот заплатит зимой например Ман Сити за Дзюбу 100 лямов иииии....и нихрена не произойдет,не заиграет же он сразу как Кейн или Суарес,конечно же нет,и смысл будет винить Артема что за него кто то столько заплатил?это проблема клуба сорящего деньгами,а не игрока

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Михаил Шевченко 17 октября 2018, 13:20

      И кто же в одном строю с Погба на своей позиции? Судя по затраченным на него деньгам, Погба должен уметь играть на любой позиции и быть лучше: Месси, Роналду и прочих звезд. Я бы его поставил в один ряд с А. Миранчуком, Денисовым, Фернандо.......

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 17 октября 2018, 10:27

      Погба явно переоцененный футболист. Ибрагимовичу он и в подметки не годится, хотя Ибре уже 37 лет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 10:17

      А так во всём, если тебе не ведомо. Соотношение цены и качества ещё никто не отменял. И критикуют не только Погба, но и других футболистов как и других спортсменов в других видах спорта, где крутятся большие деньги.

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