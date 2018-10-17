Льорис: «Люди несправедливо судят Погба из-за высокой трансферной стоимости»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис заступился за полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«В Англии за Погба закрепилась определенная репутация из-за его высокой трансферной стоимости. Зачастую люди несправедливо судят Поля по этой причине.

Сейчас Погба стал более зрелым футболистом. Он знает то, чего хочет и что должен делать – это Поль доказал в составе сборной Франции.

Его игра в АПЛ не на столько плоха, как многие говорят. Определенно, он является частью команды, которая демонстрирует результаты, не оправдывающие ожиданий. Но «МЮ» – очень хорошая команда, а Погба всегда показывает себя в те моменты, когда он этой команде нужен», – заявил Льорис.