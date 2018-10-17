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    Силкин: «Динамо» в матче с «Зенитом» будет бороться за очко»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у команды есть шансы побороться за очки в предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Есть ли у динамовцев шансы против набравшего ход «Зенита»? Конечно, есть. Потому что был большой перерыв в чемпионате. На командах, набравших ход, эти перерывы не очень хорошо сказываются. Ведь часть игроков вызываются в свои сборные. Команда собирается несбалансированной. Для «Динамо» это может быть плюсом. Возможно, кто-то из травмированных поправится.

    Наверное, «Динамо» в предстоящем матче будет бороться за очко. Думаю, что будут играть от обороны. Не знаю, как все сложится, но, если очко возьмут, будет неплохо.

    Кто заменит Владимира Рыкова? Надо исходить из того, кто «живой». В последней игре выходил на замену Роман Евгеньев. Я его еще по «Динамо-2» знаю. Из него, по-моему, может получиться очень хороший защитник: он хорошо играет головой, хорошо владеет мячом в переходе от обороны к атаке, может передачу и короткую, и среднюю сделать. Но, учитывая недостаток опыта, в такое пекло бросать его сложновато. Но если нет вариантов, думаю, что будет играть и набираться опыта», – сказал Силкин.

    Матч 11 тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Rusfootball

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    17.10.2018 08:41
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:09

      Без Рыкова Динамо будет трудно.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 17:29

      ну зачем же так сразу за /очко/ сказал бы помягче за /ничью/ а где ничья ведь там и очко

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 17 октября 2018, 15:29

      А надо бы за победу

      3
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 17 октября 2018, 15:16

      За чьё?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 17 октября 2018, 12:17

      лучше и не скажешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 17 октября 2018, 12:06

      снова журнашлюшки своими заголовками провоцируют на сайте гомофобию,
      а простых болел за такое банят...))

      4
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 октября 2018, 12:04

      Это то единственное ,что осталось у Динамо.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 октября 2018, 11:56

      Пора уже бомбардиру новый раздел добавить - скандалы и приколы. А то всё в кучу

      2
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > APchelov 17 октября 2018, 13:41

      И назначить ответственного за данный раздел, чтобы было с кого спросить!

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 17 октября 2018, 11:37

      Что-то вспомнилось - Б. Моисеев: "Если я буду тренером сборной, то буду бороться за каждое очко!"...

      2
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 17 октября 2018, 11:07

      Куда я попал?!!! Столько специалистов, столько советов знатоков дела!!! Такое впечатление, что в теме собрались одни гомики. Читая тему о борьбе за очко в турнирной таблице, они ощущают зуд в своей заднице.)))

      3
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > mamba9090909 17 октября 2018, 15:06

      Очко в турнирной таблице... С учетом настроя комментаторов - тоже интересная тема)))

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