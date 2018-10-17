Силкин: «Динамо» в матче с «Зенитом» будет бороться за очко»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у команды есть шансы побороться за очки в предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Есть ли у динамовцев шансы против набравшего ход «Зенита»? Конечно, есть. Потому что был большой перерыв в чемпионате. На командах, набравших ход, эти перерывы не очень хорошо сказываются. Ведь часть игроков вызываются в свои сборные. Команда собирается несбалансированной. Для «Динамо» это может быть плюсом. Возможно, кто-то из травмированных поправится.

Наверное, «Динамо» в предстоящем матче будет бороться за очко. Думаю, что будут играть от обороны. Не знаю, как все сложится, но, если очко возьмут, будет неплохо.

Кто заменит Владимира Рыкова? Надо исходить из того, кто «живой». В последней игре выходил на замену Роман Евгеньев. Я его еще по «Динамо-2» знаю. Из него, по-моему, может получиться очень хороший защитник: он хорошо играет головой, хорошо владеет мячом в переходе от обороны к атаке, может передачу и короткую, и среднюю сделать. Но, учитывая недостаток опыта, в такое пекло бросать его сложновато. Но если нет вариантов, думаю, что будет играть и набираться опыта», – сказал Силкин.

Матч 11 тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.