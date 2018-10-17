Шевченко: «Команда растет, но находится в процессе становления»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен победой своей команды в матче Лиги наций над Чехией.

«Понравилось, что команда контролировала ход игры. Ребята очень правильно, сбалансированно играли, не теряли позиций, несколько моментов было в первом тайме. Были индивидуальные ошибки, шли вертикальные передачи. Ну, в принципе, я доволен игрой. Хотелось бы, чтобы мы заканчивали игру быстрее, был ряд моментов, где мы могли забить.

Баланс команды мне понравился, компактно, уверенно. Команда растет. Надеюсь, будем продолжать в таком же ключе.

Очень было важно, что ребята поверили в то направление, что мы выбрали. Самое главное, чтобы команда понимала, что от нее требуется. Последние результаты помогают в создании хорошей атмосферы. Приятно, что ребята с душой сюда приезжают.

Потенциал сборной? Говорить об этом очень рано, команда в процессе становления. Мы пытаемся выжать максимум, игроки с понимаем к этому относятся. Потенциал у каждого, кто вызывается в сборную, есть, мы видим его. Наша цель – помогать ребятам, для нас каждая игра дает большой кусок информации», – сказал Шевченко.

Матч четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия завершился со счетом 1:0. Украинцы гарантировали себе первое место и выход дивизион А в следующем сезоне.