Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Колосков – о невыходе молодежки на Евро: «По составу должны были всех рвать»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о результате квалификационного раунда Евро-2019 для молодежной сборной России.

    Команда Евгения Бушманова в заключительном матче отбора уступила австрийцам со счетом 2:3 и лишилась шансов на выход.

    «По составу казалось, что наша сборная должна была рвать всех на части. Игроки представляют ведущие клубы РПЛ, регулярно выходят на поле в своих командах, играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

    Почему не получилось выйти в финальную стадию, надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Предпосылки для успешного выступления в квалификации были хорошие», – сказал Колосков.

    Ранее и.о. президента РФС Александр Алаев сказал, что у Бушманова были все условия для выхода в главную стадию турнира.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 01:37
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:37

      Теперь надо сделать выводы и произвести коррекцию состава и тренерского штаба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 октября 2018, 11:56

      Потому что Бушманов - физручелло. По составу вопросов очень много. Как, бл*ть, можно было Баринова не вызвать, и не поставить Чалова в старт с сербами? В центре защиты вообще проходной двор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 октября 2018, 09:45

      Чтобы спросить у РФС, почему молодежка не вышла в финальную часть Евро, то
      сначала нужно убрать дилетантов из состава РФС и ввести туда специалистов.
      Сейчас РФС не решает серьезных вопросов, только мелочевкой, а имеет огромный
      штат и тратит колоссальные деньги на свое содержание.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 17 октября 2018, 08:48

      Тренерский штаб вообще не поставил нашей молодежке игру в обороне, ошибки просто детские...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 октября 2018, 08:41

      Все проигрывают, даже немцы, кто то же должен быть вторым. Без поражений, игра просто не возможна. Не надо делать трагедию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 октября 2018, 08:05

      Бушманова снимать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2018, 07:07

      - "Почему не получилось выйти в финальную стадию, надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Предпосылки для успешного выступления в квалификации были хорошие», – сказал Колосков.
      Ах, как чувствуется старая школа. Конечно надо спросить. И, поставить на вид.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 октября 2018, 06:01

      Почему усатый не вызывает Чалова в основную сборную?.. Чем Заболотный лучше?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Евгений П 17 октября 2018, 07:07

      В россии туго с вызовом игроков, я б на месте черчесова, молодежку еще с собой общаться а сборы возил, они по игре намного основу превышают, по крайней мере на этих приятно смотреть, есть стержень! Хотя признаюсь, на эту сб. России тоже приятно смотреть, нет нет могут, оказывается если не вызывать и не играть деревьями, то можно и результат иметь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 17 октября 2018, 01:49

      Поменьше надо говорить, а больше играть!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11