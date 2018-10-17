Колосков – о невыходе молодежки на Евро: «По составу должны были всех рвать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о результате квалификационного раунда Евро-2019 для молодежной сборной России.

Команда Евгения Бушманова в заключительном матче отбора уступила австрийцам со счетом 2:3 и лишилась шансов на выход.

«По составу казалось, что наша сборная должна была рвать всех на части. Игроки представляют ведущие клубы РПЛ, регулярно выходят на поле в своих командах, играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Почему не получилось выйти в финальную стадию, надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Предпосылки для успешного выступления в квалификации были хорошие», – сказал Колосков.

Ранее и.о. президента РФС Александр Алаев сказал, что у Бушманова были все условия для выхода в главную стадию турнира.