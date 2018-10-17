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    Какой вы футболист?

    Неймар оформил 100-е голевое действие за сборную Бразилии

    Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в товарищеском матче со счетом 1:0.

    Единственный гол во встрече на третье добавленной минуте забил защитник Миранда с передачи нападающего Неймара.

    Для футболиста «ПСЖ» это 100-е результативное действие за время выступления за сборную (59 голов и 41 результативная передача).

    Неймар дебютировал за национальную команду в 2010 году в статусе игрока «Сантоса». В составе взрослой сборной он принял участие в семи крупных турнирах. На его счету победа на Кубке конфедераций-2013 и золото Олимпийского турнира-2016.

    Источник: Twitter

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    17.10.2018 01:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 17 октября 2018, 06:14

      Он вроде и сыграл уже больше чем Пеле

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 октября 2018, 05:06

      Победили на классе.

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