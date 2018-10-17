Неймар оформил 100-е голевое действие за сборную Бразилии

Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на третье добавленной минуте забил защитник Миранда с передачи нападающего Неймара.

Для футболиста «ПСЖ» это 100-е результативное действие за время выступления за сборную (59 голов и 41 результативная передача).

Неймар дебютировал за национальную команду в 2010 году в статусе игрока «Сантоса». В составе взрослой сборной он принял участие в семи крупных турнирах. На его счету победа на Кубке конфедераций-2013 и золото Олимпийского турнира-2016.