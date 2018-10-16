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    Какой вы футболист?

    Алаев: «У Бушманова были все условия, чтобы вывести молодежку на Евро»

    И.о. президента РФС Александр Алаев подвел итоги квалификации молодежной сборной России к чемпионату Евро-2019.

    Напомним, команда Евгения Бушманова уступила австрийцам (2:3) в последнем матче отбора и лишилась шансов на выход в основную стадию турнира.

    «Сегодня молодежная сборная России проводила фактически решающий матч с точки зрения продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы-2019 и Олимпиаду-2020. К сожалению, в упорной борьбе наша команда уступила Австрии и не выполнила поставленную задачу. Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для того, чтобы выйти на Евро.

    Команда провела достаточно учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей, причем, в феврале собиралась даже вне официального соревновательного периода. Многие футболисты сборной уже сейчас выступают за основные составы клубов РПЛ, что уже говорит о многом.

    Итоги выступления молодежной сборной, которая в этом составе прекращает свое существование, будут подведены на ближайшем заседании технического комитета РФС», – сказал Алаев.

    В составе россиян голом отметился 20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов. Для него взятие ворот стало 11-м в 11-ти последних играх.

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.10.2018 22:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +261

      salexeich 17 октября 2018, 16:44

      Как говорила та лошадь: "Не шмогла!"

      0
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 17 октября 2018, 13:49

      А кто вообще додумался поставить тренером этого чела? Руководство деревенской командой и Спартаком-2 - предел мечтаний для сборной России?

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 17 октября 2018, 11:08

      Бушманова в Бутырку.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 16 октября 2018, 23:46

      У Бушманова-то условия были. Это у сборной не было главного условия - нормального тренера.

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