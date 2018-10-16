Алаев: «У Бушманова были все условия, чтобы вывести молодежку на Евро»

И.о. президента РФС Александр Алаев подвел итоги квалификации молодежной сборной России к чемпионату Евро-2019.

Напомним, команда Евгения Бушманова уступила австрийцам (2:3) в последнем матче отбора и лишилась шансов на выход в основную стадию турнира.

«Сегодня молодежная сборная России проводила фактически решающий матч с точки зрения продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы-2019 и Олимпиаду-2020. К сожалению, в упорной борьбе наша команда уступила Австрии и не выполнила поставленную задачу. Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для того, чтобы выйти на Евро.

Команда провела достаточно учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей, причем, в феврале собиралась даже вне официального соревновательного периода. Многие футболисты сборной уже сейчас выступают за основные составы клубов РПЛ, что уже говорит о многом.

Итоги выступления молодежной сборной, которая в этом составе прекращает свое существование, будут подведены на ближайшем заседании технического комитета РФС», – сказал Алаев.

В составе россиян голом отметился 20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов. Для него взятие ворот стало 11-м в 11-ти последних играх.